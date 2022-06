La Federación Colombiana de Fútbol informó este miércoles que la Selección Colombia disputará un segundo compromiso amistoso en la próxima fecha Fifa que se llevará a cabo en septiembre.

El juego será ante su similar de Guatemala en New Jersey, Estados Unidos.



Previamente se había anunciado un encuentro ante México que de igual manera se jugará en territorio norteamericano.



(No deje de leer: Penalti del Tolima: hinchas piden repetir el partido, ¿es posible?).

Los amistosos de Colombia

Luis Díaz Selección Colombia Foto: EFE

Colombia vs. Guatemala

Ciudad: New Jersey, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 24 de septiembre de 2022

Estadio: Red Bull Arena



Colombia vs. México

Ciudad: Santa Clara, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Estadio: Levi’s Stadium

Lorenzo está a un solo partido de quedar campeón con Melgar, de Perú. Además, enfrenta este miércoles al Deportivo Cali, en Palmaseca, por la Copa Sudamericana.



Para este compromiso de Colombia, se espera el primer esbozo del plantel que asumirá las eliminatorias al Mundial de 2026.

DEPORTES

*Con información de la Federación Colombiana de Fútbol