Frente a Brasil, Colombia ajusta su presente y piensa en el futuro

Una de las frases que han hecho carrera en el fútbol mundial es de un entrenador que pasó por Colombia, el español Juan Manuel Lillo: “Las estadísticas son como las tangas: muestran todo, menos lo más importante”. Y le aplica perfectamente a la Selección Colombia de Carlos Queiroz: lleva seis partidos sin recibir gol, la misma cantidad de encuentros sin perder, pero su última presentación dejó un sabor agridulce: quedó afuera de la Copa América, tras perder contra Chile en desempate desde el punto penalti.



Sin embargo, Colombia quiere mantener una base y sobre el rendimiento que mostró en ese torneo comienza a construir su presente, pero también su futuro: jugará este viernes (7:30 p. m., con señal de Caracol TV) contra el campeón de esa Copa, Brasil, que cuenta con el regreso de Neymar, quien no estuvo por lesión. “La prioridad es probar al equipo después de la Copa América. Quedamos en un punto y después de los partidos que hicimos en Brasil hay que revisar algunos detalles que trabajamos en la Copa América, que no estuvieron bien. El objetivo de estos partidos es llegar un poco más arriba. Es un regalo para nosotros, una oportunidad que no podíamos perder para crecer más como equipo”, declaró Queiroz en rueda de prensa.



Será la primera vez que Queiroz no cuente ni con Radamel Falcao García, el máximo goleador de la Selección en su historia, ni con James Rodríguez, el máximo referente hoy por hoy del fútbol colombiano. Pero, además, la Selección ha cambiado mucho desde el Mundial de Rusia a la fecha. De los 24 convocados por Queiroz, solo 10 estuvieron en la Copa del Mundo.



“Nosotros tenemos muchas ganas de ver siempre a los mejores jugadores en la cancha, pero nadie es eterno, la obligación del entrenador es trabajar, encontrar soluciones, las mejores soluciones con aquellos que están listos para jugar”, señaló el portugués.

De entrada, al menos para este partido, Queiroz mantendrá el equipo base de la Copa América, salvo James y Falcao. Y mientras tanto, otros jugadores comienzan a hacer fila. Ya en las fechas Fifa que dirigió ha mostrado que en los dos partidos ha puesto formaciones distintas. En ese orden de ideas, la innovación no va a ser hoy, sino dentro de cuatro días, cuando enfrente a Venezuela.



Brasil también se toma muy en serio el partido. “Será un enfrentamiento fuerte. Todos conocemos la calidad que tiene la selección de Colombia”, dijo el técnico Tite.

Ahora, el trabajo del DT consiste en volver a meter en la idea de juego a Neymar.



“Clínicamente se ha recuperado de la lesión, que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América. Si no estuviera bien, no estaría con la Selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta”, señaló el DT. “Yo y el cuerpo técnico estaremos muy atentos a su desenvolvimiento. Lo técnico y lo físico, eso se confirmó. Ustedes vieron cómo entrenó. Está listo, es capaz de hacer lo que necesita la Selección”, agregó.



Colombia ajusta su presente y piensa en el futuro. Y a eso le apuesta contra Brasil.



