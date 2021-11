Colombia, en alerta: sigue sin gol y volvió a empatar: 0-0 contra Paraguay

Hasta Reinaldo Rueda ingresó al campo del estadio metropolitano Roberto Meléndez en su afán de que la Selección Colombia anotara, pero de nada valió y el 0-0 contra Paraguay extendió a cinco los partidos consecutivos del equipo local sin perforar el arco contrario.



Empero, el resultado, que apenas sumó un punto, cuando se esperaban tres frente a un rival prácticamente por fuera, dejó a la Tricolor como cuarto en las eliminatorias mundiales sudamericanas a Catar 2022.



Lo de Rueda sucedió a los 39 minutos del segundo tiempo, tras una falta cerca del área chica que dejó a Paraguay con 10 unidades por la expulsión de Andrés Cubas, por doble tarjeta amarilla.



El entrenador dejó su lugar habitual, detrás de la línea lateral de la cancha y avanzó unos metros, como queriendo rematar. Pasó la raya y, un metro dentro del campo, dio las instrucciones a sus jugadores, que se aprestaban a cobrar. Al final, la pelota, rematada por Juan Guillermo Cuadrado, salió desviada del arco defendido por Antony Silva.

Colombia Paraguay, primer tiempo cero a cero en Barranquilla por eliminatoria mundialista. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Colombia, sin luces

Colombia, otra vez, lució sin luces ofensivas. La carencia de generación en ataque es evidente, con todo y que en esta ocasión apareció como titular un hombre clave del pasado, James Rodríguez, pedido por muchos, pero falto de ritmo y de fútbol.



Rueda, como lo ha hecho en este tramo de las eliminatorias, intentó también está vez moviendo a sus hombres de la mitad del campo hacia arriba, pero ni con unos ni con otros funcionó y, al final, una silbatina prolongada, quizás la primera en la historia de este estadio para el equipo nacional, se escuchó tras el pitazo final, debido a la decepción del aficionado.

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



El primer tiempo fue un alargue de los últimos cuatro partidos pobres en ofensiva. De pronto, incluso, en este con menos acciones sobre el arco rival.



Reflejo de ello: el primer tiro directo al arco sucedió a los 26, de Miguel Ángel Borja, y el primer grito de gol impulsado desde la tribuna ocurrió a los 35, en un cobro de tiro de esquina de James Rodríguez, desde la derecha, que el propio Borja cabeceó solo pero desviado.



Un remate de Luis Díaz, a los 38, obligó el rechazo del arquero paraguayo. Antes del pitazo del intermedio, el goleador de la liga de Portugal sirvió a Cuadrado, que en vez de rematar prefirió la individual y desperdició la opción.

En ese primer tiempo, Colombia fue lento en la salida y no tuvo generación. James, en ese periodo, fue un fantasma en la cancha, la misma donde brilló en partidos pasados.



Paraguay, esperando con orden, casi sin atacar, provocó que los dos volantes de marca de Colombia, Gustavo Cuéllar y Jefferson Lerma, terminaran amonestados. Ah, y tuvo con Miguel Almirón la única clara oportunidad de gol: un remate suyo se estrelló en el palo derecho de David Ospina a los 45 minutos.

Los cambios de Rueda, sin efecto

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

En la segunda parte llegaron los cambios, incluyendo la salida de Luis Fernando Muriel, el de mejor rendimiento en ataque.



Entonces, a falta de generación hubo deseos, garra, más ganas que fútbol. Y allí hasta James corrió. Y decidió ensayar con remate al arco.



Pero con el pasar de los minutos el desespero se apoderó del equipo y el silencio imperó en las gradas, con cerca de 52.000 aficionados, primeras con ciento por ciento de capacidad desde que llegó la pandemia por el covid-19.

Ese desespero fue total para la tranquilidad en la definición, con tres opciones claras. Duván Zapata, en una jugada de antología, de taco, eludió a un rival y remató por fuera al palo izquierdo de Silva, cuando ya corría un minuto del tiempo extra.



Y tres minutos más tarde, el emergente Diego Valoyes quedó solo, de frente, y tiró la pelota por arriba. Y, de último, otro emergente, Cristian Arango también en solitario echó el balón afuera.



Colombia no sabe crear opciones de gol. Y, peor, no sabe anotar. Anoche quedó demostrado, con el quinto partido empatado en blanco en las eliminatorias, que motivó que hasta Reinaldo Rueda se metiera al campo con deseos de anotar.





ESTEWIL QUESADA

Editor regional EL TIEMPO

Barranquilla

@EstewilQ

