Borja salvó a Colombia: heroico y sufrido empate contra Argentina

La pesadilla parecía consumada, un sueño de terror como otros recientes. La Selección Colombia perdía con Argentina de local, entregaba sus últimas fuerzas en busca de una gesta que parecía imposible, hasta que Miguel Borja hizo su entrada triunfal, llegó del banco con el gol debajo del brazo, se levantó como impulsado por una gloria que le esperaba, y metió el cabezazo infalible del empate 2-2.

(Le puede interesar: Vea los goles de Colombia vs. Argentina)



Hay pesadillas que no terminan, pesadillas que vienen de atrás. Basta con entrar dormido a la cancha para invocarlas. Y así entro Colombia a jugar, con un pesado sueño, de esos que no dejan mover los músculos. Cuando el equipo despertó y gritó y se sacudió, ya perdía 2-0, en 8 minutos. Necesitaba sacar sus fuerzas, su amor propio, lo que fuera.



Colombia empezó perdiendo más rápido que el amén en la iglesia. Para cualquier distraído, uno de esos privilegiados que pudo entrar al estadio Metropolitano, este no era el partido de la fecha 8, no era el del renacido equipo de Reinaldo Rueda. Era más bien la continuación de recientes catástrofes, las de Uruguay y Ecuador. Eso de recibir dos goles en 8 minutos, eso de salir a jugar como si el alma se hubiera quedado en Lima. Colombia volvía a ser el equipo fantasmal y desteñido. Si contra Perú se lavó la cara, contra Argentina se metía de cabeza en el lodazal.



Reinaldo había optado por un volante de marca más, Jefferson Lerma, que para que Messi no tuviera tanta libertad, que para que Argentina tuviera problemas, pero el desastre pasó tan rápido que el experimento fue una bomba.



El primer gol fue por arriba. No era una pelota quieta, era una pelota viva la que viajó al área como si llevara candela. La defensa de Colombia defendió entre ronquidos. Cristian Romero fue al balón con demasiada libertad, como quien es marcado por futbolistas en estado de somnolencia. Su cabezazo fue certero. Iban 2 minutos y la defensa en llamas.



Fue ahí cuando un vendaval de fantasmas atravesó el Metropolitano. Era ahí cuando tocaba espantarlos. ¡Despertar! Y no. El primer gol fue una advertencia. El segundo fue un detonante. Colombia defendía con pánico. Y eso que Messi no había aparecido en plenitud. En solo 8 minutos Colombia ya quería rechazar la pelota con la torpeza de los sonámbulos. La defensa no hacía medio muro, era una cortina, por ahí entró Paredes y anotó el segundo. Entonces la defensa quedó en escombros. Cuadrado peleó con Dávinson, los demás miraban espantados, el equipo ardía. Y no era sueño, era real. La impotencia hecha rabia. ¡Y solo 8 minutos!



Era igual, casi igual que los horrores pasados. Pero en la raya ya no estaba Queiroz. Estaba Reinaldo, y toda Colombia invocaba la sabiduría del DT. Su decisión fue regresar al partido de Lima. Sacó a Lerma y metió a Muriel. A ver si la fórmula de la victoria contagiaba. Pero es que ya se perdía contra la Argentina de Messi. Y pudo ser peor. Ospina evitó el tercer gol una y otra vez, a Lautaro, a Messi...



Pero Colombia fue despertando. Cuadrado buscó la tranquilidad en la tormenta. Muriel despejó el camino minado. Dejó de cara al arco a su fiel compañero Zapata, que pateó como si quisiera anotar un gol que valiera por dos o tres. La pelota se fue por arriba. Pero demostró que no todo se podía haber refundido.



En el segundo tiempo Rueda mandó a la cancha a Barrios, Cardona y Borja, a ver si de las entrañas del banco surgía el despertar. Y así empezó la reconstrucción. A los seis minutos, un penalti bien anotado por Muriel, 2-1. El descuento fue agua fría en la cara. El equipo entregó todas sus fuerzas, en una lucha decidida, arriesgada, el algo o a nada, y fue solo hasta el final del partido, cuando el cronómetro ya andaba más rápido que los jugadores, cuando Argentina levantaba los brazos, cuando Rueda se cogía la cara, cuando el país imploraba, fue ahí cuando apareció Borja, iluminado, voló a la pelota, tenía una capa, que no se vio es otra cosa, pero la tenía, y en la cabeza llevaba un martillo, que tampoco se veía pero que existía, y así golpeó el balón para poner un empate que no es la gloria, pero que sabe a gloria...





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET