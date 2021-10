El preocupante dato 'histórico' de MisterChip sobre los empates de Colombia

El partido de Colombia Vs. Ecuador dejó todo tipo de emociones. Fue una montaña rusa de fútbol, polémicas, adición sobre la adición y gol agónico anulado por el VAR.



Al minuto 98, cuando el partido moría y se concretaba otro empate, Yerry Mina hizo un gol que esperanzó a la 'tricolor', sin embargo, una extenuante revisión del VAR determinó que hubo mano ilegítima en medio de la jugada, por lo tanto, el 0-0 volvió al marcador y Colombia sumó un punto más. Un empate. El tercero consecutivo.



Y todos sin goles.

Esto no pasó desapercibido para MisterChip, uno de los analistas de datos deportivos más rigurosos de los últimos años.



Alexis, quien estuvo atento al partido -su relato 'in extremis' en Twitter lo demuestra-, había anunciado que, si Colombia volvía a empatar 0-0, sería la primera vez que una selección en eliminatorias sudamericanas empataba tres veces seguidas y sin marcar ni recibir goles.

COL 0-0 ECU (65’) - Tercer 0-0 consecutivo de Colombia??? Jamás ha pasado en las Eliminatorias sudamericanas. Estamos a media hora de ver algo inédito. O no. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2021

MisterChip, después de gritar eufórico el gol de Yerry Mina (o eso demostró en su cuenta de Twitter), indicó el dato verdadero: Colombia entró al 'top 10' de los equipos que empataron sin goles tres partidos seguidos.

"Colombia es la NOVENA selección del planeta (1ª de Sudamérica) que enlaza tres 0-0 consecutivos en partidos de Eliminatorias para la Copa del Mundo y la 1ª desde Mali en 2017", escribió Alexis.



"Nadie llegó a cuatro 0-0 seguidos. Queda ese récord pendiente para noviembre", concluyó.

Selecciones con TRES 0-0 CONSECUTIVOS en Eliminatorias para la Copa del Mundo:



Túnez (1968-1969)

Guatemala (1980)

Dinamarca (1992)

España (1992)

Portugal (2008-2009)

Arabia Saudí (2009)

R.D. Congo (2013)

Mali (2017)

COLOMBIA (2021*)



[*] racha aún vigente. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2021

Vale resaltar que el partido entre Colombia y Ecuador tuvo todo tipo de emociones y al VAR como ilustre protagonista.



El videoarbitraje intervino durante lapsos prolongados en dos jugadas específicas: un posible penal contra Colombia y el gol de la 'tricolor'.



En la primera, el colegiado Diego Haro pitó penal para Ecuador, sin embargo, un análisis minucioso de una posición adelantada terminó por cancelar el veredicto.

Wílmar Barrios jugó otro gran partido.

Algo similar ocurrió con el gol de Colombia: un toque de mano de Yerry Mina, autor del tanto, hizo que la jugada se anulara después de casi diez minutos de adición.



Colombia, entonces, no encajó ningún gol en esta fecha eliminatoria. Pero tampoco metió gol y sumó tres puntos de nueve.



Por ahora, la situación de Colombia está complicada en las clasificaciones: ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones, lo que lo dejaría en puesto de repechaje. Tiene pendiente una segunda oportunidad para poder llegar a Catar 2022.



Actualmente, la FIFA no ha definido la fecha del sorteo para acomodar las llaves de repechaje. Así que todavía no se tiene certeza de cuál sería el rival del equipo nacional.



"Hay que revisarnos nosotros, hay que ajustar cosas defensivamente y ofensivamente. Faltan partidos y tenemos la opción de clasificar”, indicó Wilmar Barrios al finalizar el encuentro.

