Arme su agenda: así se jugará la cuarta fecha de las eliminatorias

La Selección Colombia volverá a jugar como visitante en la cuarta jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022. El equipo que dirige Carlos Queiroz enfrentará a Ecuador en Quito.

La programación de la siguiente jornada ya fue definida por la Fifa. Todos los partidos están programados para el martes 17 de noviembre.



La jornada se disputará así, con sus respectivas transmisiones por televisión, en horario de Colombia:



Ecuador vs. Colombia

Estadio: Casa Blanca (Quito)

Hora: 4 p. m.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Por TV: Canal Caracol.



Venezuela vs. Chile

Estadio: Olímpico (Caracas)

Hora: 4 p. m.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Sin TV



Uruguay vs. Brasil

Estadio: Centenario (Montevideo)

Hora: 6 p .m.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Por TV: Canal Caracol



Paraguay vs. Bolivia

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6 p. m.

Árbitro: Alexis Herrera (Argentina)

Sin TV



Perú vs. Argentina

Estadio: Nacional (Lima)

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Wílmar Roldán (Colombia)

Por TV: Canal Caracol (una vez termine Uruguay vs. Brasil)



DEPORTES