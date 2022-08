Colombia tuvo un partido lleno de vaivenes, en el que aguantó todo el segundo tiempo con una menos, pero que le significó la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-20 femenino, luego de empatar 2-2 contra Nueva Zelanda. Terminó de primera en el grupo, con cinco puntos.

El partido no empezó fácil para Colombia. A los 2 minutos, Marisa van der Meer metió un pase filtrado entre Ana María Guzmán y Kelly Caicedo. En el área, Emily Clegg recibió la pelota, le hizo un túnel a Kelly y remató cruzado para vencer a Natalia Giraldo.

El 0-1 aún no complicaba la clasificación, pero sí, en el papel, le iba a meter presión a Colombia. Sin embargo, el equipo tuvo personalidad, fue al frente y empujó a Nueva Zelanda hacia su propio arco. Y muy rápido apareció el talento de Linda Caicedo para empatar el juego con un enganche en el borde del área antes de sacar un zapatazo y clavar el balón en la portería. ¡Golazo!

A partir de ese momento, el juego fue un monólogo de Colombia, en el que le faltó precisión en el remate para sacar una diferencia que mereció por lo que hizo en la cancha. La bendita puntería…



El VAR le dio un respiro a Nueva Zelanda, al avisarle a la juez estadounidense Tori Penso que Yirleidys Quejada le metió un planchazo a una rival, Ava Pritchard, y a los 41 minutos, Colombia se quedó con diez jugadoras.

Esa tarjeta roja le quitó presión a las oceánicas y obligó al técnico colombiano, Carlos Paniagua, a reacomodar la defensa con la entrada de Yunaira López, sacrificando a Mariana Muñoz, que había tenido su primer partido como titular.

Del gol de la tranquilidad a terminar apretadas



En la segunda parte, Colombia tomó precauciones, se resguardó un poco y le apostó al contraataque, para aprovechar la velocidad de Gisela Robledo y, sobre todo, de Linda Caicedo. Y esta última, en una noche brillante, consiguió el 2-1, a los 18 de la segunda etapa, tras un gran pase de Robledo.

Nueva Zelanda no se resignó y tuvo, incluso, algo de suerte para conseguir el gol del empate, ocho minutos después del tanto de Linda: Charlotte Lancaster, que había entrado justo después del segundo gol colombiano, tiró un centro pasado al segundo palo y la pelota se fue cerrando hasta meterse en un ángulo. Le salió un golazo.



Paniagua refrescó todo el ataque después del empate de Nueva Zelanda: increíblemente, sacó a Linda Caicedo, y también a Gisela Robledo y a Liced Serna, y le apostó a la velocidad de Ingrid Guerra y Wendy Bonilla y al sacrificio de Mary José Álvarez para tratar de mantener el 2-2.



Nueva Zelanda apretó en los últimos minutos, pero, en realidad, no le generó ningún peligro a Colombia, que, gracias a la victoria de México 1-0 contra Alemania en el otro encuentro del grupo, no solo clasificó, sino que lo hizo de primera. Y ahora espera rival para el sábado, en cuartos de final.



