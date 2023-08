No hay campeones mundiales de invictos, ni trofeos a los que no pierden en primera ronda, no hay premios para triunfos intermedios. Así que la primera derrota en tres partidos no debería ser el fin del mundo para la Selección Colombia femenina.

Colombia perdió contra Marruecos por 1-0 en Perth y es su primera caída en un Mundial Femenino 2023 que venía siendo impecable. No es que esté bien pero si se iba a perder un partido que fuera este, cuando había ahorro de seis puntos, cuando la diferencia de gol también ayudaba, cuando el resultado de este juego importaba a otro que no era el equipo nacional.

Fue una noche difícil y no solo por el resultado. Había trabajo en el arco nacional a los 8 y a los 13 y siempre Pérez respondía. Había problemas en el sector derecho con las proyecciones de Tagnaout y había cansancio, no de otra manera se explica que Daniela Montoya perdiera casi todos los duelos en la primera etapa.



Colombia tardaría en entrar en calor -normal, en el intenso frío del invierno en Perth- y hasta los 10 minutos iría al arco rival, en una gran recuperación de Jorelyn, rebote a Linda y pase a Mayra que remató potente pero por el lado externo del palo. Una más tendría Linda Caicedo en una gran proyección en la que decidió mal el centro que pedía remate, y la mejor, su centro a la cabeza de Leicy Santos, que fue más corazón que precisión y la mandó afuera.

​De nuevo, el error propio arruinaría el esfuerzo: falta clara de Arias contra Jraïdi, penalti que atajó Cata Pérez pero en el rebote llegaron tarde y mal las volantes de amarillo y Lahmari, de pura desconfiada, aprovechó para adelantar a las marroquíes 1-0, una victoria que, a esa altura, las tenía en octavos, pero aún detrás de Colombia.

Cambio de actitud en el segundo tiempo

​El descanso trajo una revelación: sí que había que refrescar la nómina, sí que había cansancio, sí que pesaba la presión de las amarillas... sí, era el día para correr un riesgo. Y aún así no hubo cambios y por eso Manuela Vanegas se ganaba la amarilla que la sacaba de octavos de final.

​

Se iba a necesitar un chispazo de Linda para la más clara opción de Colombia, un centro de la número 18 que Montoya primero y Bedoya después no pudieron concretar. Y por fin un cambio, Ospina por Montoya, necesario sí pero, ¿otra jugadora con amarilla al campo? En fin.​



Lo bueno es que el agotamiento se quedó en el camerino y Mayra por poco, a los 62, iguala con un potente remate pegado al palo, Lo mejor, que Colombia siguió generando, aún con Linda quejándose de un dolor en una pierna tras uno de sus clásicos piques endiablados, que Mayra tuvo el empate y lo tiró elevado, que Catalina Usme le dio una bella asistencia a Linda que se fue besando el travesaño, que al cierre hubo una opción más. No faltó juego y esa es la cuota inicial para los octavos de final que vienen.

​

La meta, al final, se cumplió. Colombia es primera del grupo H y se va a encontrar con Jamaica en octavos de final. Este era el partido para perder: faltan cuatro para la final.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Perth (Australia)

