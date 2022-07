La Selección Colombia femenina está haciendo la tarea: dos partidos y dos victorias en el grupo A de la Copa América.

Sin embargo, el triunfo del lunes contra Bolivia, 3-0, dejó un sinsabor y fue la cantidad de goles que desperdiciaron, sobre todo contra un rival que había perdido 6-1 contra Ecuador.



el equipo colombiano arrancó su preparación para el siguiente duelo, que será contra Ecuador, el próximo domingo, ya que en la tercera fecha tendrá jornada de descanso. La consigna de las jugadores es justamente afinar la puntería, pues lo que viene será más difícil.

Quieren más goles



“Hay que seguir, a veces no se tiene una tarde con muchos goles. Contra Ecuador tenemos que concretar lo que podamos. No se nos dieron los goles que queríamos (contra Bolivia), pero seguro vendrán más”, dijo la jugadora Liana Salazar, que superó el covid-19 y ayer pudo regresar a los entrenamientos, así como la jugadora Gabriela Rodríguez.



“Aunque la gente espera goleadas, lo importante es ganar. Contra Ecuador vamos a salir a ratificar nuestro primer puesto. Es una selección dura, aguerrida. Saldremos a ganar y a jugar bien”, agregó Liana, optimista por lo hecho hasta el momento, con 5 goles a favor y el liderato.



Por su parte, la jugadora Tatiana Ariza también se refirió a los problemas de definición que se deben superar: “Vamos por buen camino, quedan dos encuentros importantes, hasta ahora el desempeño es bastante positivo... Si no pudimos concretar las opciones, hay que trabajar más la definición para estos partidos. Lo importantes es que el colectivo está bien, es tener calma y paciencia al definir”.

🎥 🏃‍♀️



Liana Salazar y Tatiana Ariza nos cuentan sobre nuestra Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL @CopaAmerica#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5VVC7tvPkN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 12, 2022

