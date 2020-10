¡Pisando fuerte! Colombia goleó 3-0 a Venezuela

Un tiempo le bastó a Colombia para resolver el primer reto de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Fueron 45 minutos de contundencia, de buen juego y de pocos sustos para derrotar con suficiencia 3-0 a Venezuela y comenzar sumando de a tres. Es el mejor resultado para comenzar las clasificatorias en toda la historia de la Selección.



Las circunstancias no eran fáciles para nadie por las dificultades que generaba la pandemia: casi 11 meses sin juntarse, apenas un par de días para encontrarse en la cancha y refrescar conceptos tácticos. Claro, eso en el caso de Colombia, que traía la memoria del primer año de trabajo de Carlos Queiroz, porque en el de Venezuela, José Peseiro conoció al plantel en el avión.



Había que aprovechar ese factor, tratando de no tocar fundamentalmente el equipo con respecto al último acto oficial del plantel, que fue la Copa América de Brasil, cuando sí hubo tiempo para trabajar. Y, además, Queiroz tuvo la inteligencia de juntar a las sociedades que se conocen. Ausente William Tesillo como lateral izquierdo por su cambio de posición en México, el DT puso allí a Johan Mojica, que se conoce con buena parte del equipo desde el Mundial de Rusia, pero que, además, entrena todos los días junto a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Y esa sociedad terminó dando muchos, muchísimos frutos.



Colombia, además, superó un durísimo momento del partido: a los 12 minutos, Santiago Arias, que hace una semana no estaba en la convocatoria y al final salió como titular, fue a cerrarle el paso a Darwin Machís y el guayo izquierdo se enterró en la gramilla: grave lesión de tobillo que lo sacó del partido. El juez Guillermo Guerrero, inicialmente, había expulsado a Machís, más por la impresión de la jugada que por otra cosa, pero el VAR salvó tanto al venezolano como al juez.



A partir de allí, Colombia, que en los primeros minutos jugó muy metido en el campo de Venezuela, retrocedió un poco y encontró los espacios. James Rodríguez, en el papel arrancando por la derecha, se movió por toda la cancha y tomó la batuta del equipo. Juan Guillermo Cuadrado encontró espacio para moverse por la derecha y ser importante. Y Luis Muriel, extremo por la izquierda en la planilla, también tuvo cómo hacer daño por todas partes.



Con esos protagonistas, más el reemplazo de Arias, Stefan Medina, llegó el primer gol, a los 16 minutos, en una jugada colectiva que terminó con un gran centro de Cuadrado y con Duván Zapata como rematador, para tocarla en el área chica y vencer al portero Faríñez.



El resto del primer tiempo fue un chaparrón en campo venezolano, en el que la defensa visitante sufrió mucho y el portero Faríñez tuvo que trabajar bastante: a los 19, el exarquero de Millonarios se encontró un remate de Dávinson Sánchez tras un cobro de tiro libre de Muriel. A los 26, gol de Muriel, el primero en partidos de competencia oficial con la Selección, en la unión de la pequeña sociedad del Atalanta con Mojica. A los 36, Jefferson Lerma probó desde afuera del área y Faríñez sufrió para controlar la pelota: casi se le pasa.



Venezuela no tenía mucho para mostrar. Apenas inquietó con un remate de Rosales que salvó Camilo Vargas. Y por tratar de ganar metros, regaló espacio y recibió el tercero, tras una viveza de Vargas al sacar rápido y un espectacular carrerón de Muriel, en la reposición del primer tiempo.



Con el marcador a favor y medio juego por delante, Queiroz se dio el lujo de guardar piezas importantes y comenzar, ahora sí, a probar otros jugadores. Cuadrado y Muriel, claves para sacar la ventaja, se fueron de la cancha antes del minuto 60. También se fue James, que vio los últimos 20 minutos desde la tribuna, al igual que Duván Zapata.



Y entraron Frank Fabra, Alfredo Morelos, Steven Alzate y Radamel Falcao, que tuvo la más clara de la segunda etapa, en una jugada en la que giró brillantemente para abrirse espacio, pero no pudo pegarle bien. Así terminó el primer acto, con una victoria justa y amplia de Colombia, sin necesidad de exigirse mucho en 45 minutos.



