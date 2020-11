Cátedra y autorreflexión la de Mateus Uribe por la derrota de Colombia

No se metió mentiras, Reconoció que lo planificado no salió y Uruguay les pasó por encima. Mateus Uribe habló claro de lo sucedido en la derrot 0-3 en Barranquilla, que dejó con dolor a toda una nación.



Cambio de Wílmar Barrios. Un movimiento donde el profesor Carlos Queiroz quiso buscar más profundidad con Luis Díaz. Nosotros siempre en la mitad del campo estamos dispuestos a movernos en cualquiera de las posiciones para apoyar este tipo de situaciones.



Reflexión. Estamos conscientes que no hicimos un gran partido, para nada bueno. Pero para rescatar creo que nos deja un poco tranquilos que hicimos un partido malo, hubiera sido peor hacer un buen partido y que el rival nos pase por arriba. Esto nos abre los ojos para saber que todos los partidos son importantes.



Moral. Hay que hacer el luto a este partido y mañana levantarnos con la cabeza en alto e ir a Quito por tres putos sí o sí.



Soluciones. La verdad se siente un poco de impotencia, porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos, en los primeros 15 minutos no fuimos como se había planteado el partido, después al final del primer tiempo, con un gol de desventaja pudimos ir más adelante, pero bueno, no salieron las cosas.



