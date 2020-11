Meluk le cuenta... (La noche de los muertos vivientes)

Del aguatero al centrodelantero, en el banco y en la cancha, este viernes en la Selección Colombia solo estuvieron zombis. Muertos vivientes. Unos seres desfigurados torpes, lerdos, erráticos y sin alma, metidos entre los girones de la camiseta amarilla destrozada, hecha pedazos por una Uruguay absoluta e intratable que la goleó con claridad, con evidente superioridad 0-3. Fue dueña y ama de Barranquilla.



Le puede interesar: (James no escurrió el bulto y habló clarito de la derrota).

Esta derrota en tiempos del covid-19 es la peor que ha sufrido Selección Colombia alguna de local en toda la historia de la eliminatoria mundialista.



No se perdió tan mal ni tan goleados ni tan feo ni contra la Brasil de Pelé, campeona mundial de 1970, quizás el mejor equipo por los siglos de los siglos del fútbol.

No se perdió tan mal ni tan goleados ni tan feo ni contra la Argentina de Maradona, campeona, mundial de 1986, para muchos el equipo ideal del mejor jugador de todos los tiempos.



Lo de este viernes, en una Barranquilla ‘cachacona’, nublada y con su frío de 25 grados centígrados, es la humillación más terrible recibida en casa por una Selección Colombia. Una bofetada.



Bien se sabe que lo que mal empieza mal acaba. Apenas unos segundos antes de completar los primeros cinco minutos de juego, Uruguay ya ganaba; en contravía a la idea previa de que esperarían cerca de su arco, y con una formación llena de atacantes se paró en campo rival y presionó muy lejos de su arco. Así, el zombi que jugó de Yerry Mina hizo un pase errático al muerto viviente que fue Jefferson Lerma. Un error grosero. Un error de jugador de selección de Venezuela o Bolivia.



También lea: (Un viernes 13 vivió Colombia: razones de la derrota con Uruguay).



Nández se robó la bola y Cavani definió. 0-1.



¿Que el técnico Queiroz se equivocó al poner a Cuadrado de lateral derecho y a Uribe de volante? Cuando se supo la alineación, todos, pero todos, quizás los zombis de las tribunas y de la crítica, es posible, elogiaron lo que parecía ser un equipo ofensivo, con el lateral derecho titular de la poderosa Juventus y con un volante que se destaca por ser ‘de dos áreas’, de marca y llegada.



Lo cierto es que, repito, Colombia no se levantó jamás de ese golpe tempranero y mortal.

Reducir la peor derrota de la historia de Colombia en Colombia a unos errores individuales es simplista e ingenuo.



Sí, es verdad que James metió la pata, perdió la pelota y dejó desnuda la defensa para la jugada del penalti (¡fue penalti de Murillo, no penaltico ni penalazo, solo penalti!) para el 0-2, o que Mojica y Mina regalaron el 0-3. Quizás lo mejor que le pasó a Mina ayer fue que lo expulsaran.



En resumen, a lo largo del juego, Colombia ni quitó la bola, ni pasó la pelota, ni creó opciones ciertas de gol (por allá, quizás, un cabezazo de Zapata), ni presionó, ni...



Le recomendamos: (La peor derrota de Colombia como local en la eliminatoria).



¡Uruguay dominó con la pelota, se adueñó del terreno, reculó como estrategia, manejó tiempo y velocidad a su antojo y definió cuando se le dio la gana!



De nada valió que Queiroz pateara el tablero a la media hora de juego y sacara a su volante de marca (Barrios) y metiera un extremo (Díaz), para poner a James de ‘10-10’ como se lo han reclamado desde siempre; ni que metiera luego a Cardona y a Morelos. Esta Colombia de zombis demostró este viernes, otra vez, que cuando James no está en el equipo o no aparece en el campo, no hay nada al ataque, ni ningún otro al que se ocurra nada, ni se le caiga una idea.



Sí: este equipo es ‘Jamesdependiente’ para bien y para mal.



Una derrota durísima que el técnico Queiroz debe recibir con total cabeza fría para evaluar si insiste en su táctica de 4-3-3 o si debe reformular su tablero. Para evaluar si debe jugar con volantes de solo fuerza o si debe armar un equipo para y por James, para que haya un desequilibrio real.



Lo de este viernes fue la más penosa exhibición de una Selección Colombia desde... ¡que perdió con Argelia 3-0, hace apenas un año y un mes! Queiroz lleva dos papelones mayúsculos en una Selección Colombia que este viernes fue un equipo sin alma, de muertos vivientes...



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta