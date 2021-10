Meluk le cuenta... (El empate es malo, ¡y punto!)

Por resultado, primero que todo y por sobre todas las cosas, y después por nivel de juego, por fútbol, el 0-0 de Colombia ayer en Barranquilla, por dónde se mire, es decepcionante y preocupante.



Mas allá del dios VAR que da y quita, al que se le reza y se le insulta, Colombia jugó poco y logró poco.



Salgamos de una vez de las decisiones arbitrales. Primero, Colombia le rezó porque hizo reversar un penalti para Ecuador por contacto de Cuéllar en la suela del guayo de Plata. El árbitro central, el peruano Diego Haro, pitó penalti. Pero el ojo de video del uruguayo Leodán González no lo vio y no hubo penalti.

El VAR, decisivo

Diego Haro, árbitro de Colombia vs. Ecuador Foto: efe

Y todos, prosternados en tierra, le tendimos los brazos al VAR y oramos: “Dios te salve VAR / lleno eres de gracia /el árbitro es contigo / bendito eres entre todos los deportes / y bendito es el fruto de tu ojo, amén”.



Y en el minuto 100, en el 10 de descuento del segundo tiempo, Colombia caminó sobre las aguas del triunfo en un milagro inesperado: Yerry Mina se revolvió con su figura de saltimbanqui como bailando salsa choque en el borde de las 5,50 entre tres ecuatorianos y metió en el arco rival la pelota rastrera como un topo.



Pero el VAR y su ojo mágico hundieron en el agua el asombro: Mina tocó el balón con la mano, innegable, y el dios VAR dijo que no flotó la victoria, sino que caminó por las piedritas de la orilla de la ayuda con la mano. Pura interpretación. Mano hubo. Y el reglamento lo permite. Ahí se maldijo y se insultó a los jueces. Normal. No cabe culpar al juez.



Ahora, el 0-0 de local es mal resultado porque no se le descuenta ni se le remonta a Ecuador en la tabla y ahora el déficit de puntos contra un rival al que se le había ganado en casa en las últimas cuatro eliminatorias también es de la administración de Reinaldo Rueda (incluso, los dos que se perdieron en La Paz). Los empates históricos contra Brasil y Uruguay ya no son puntazos en esta fecha triple, por el puntico contra Ecuador.



Las cuentas: ganar o ganar

La cuentas del equipo lo obligan a ganar todo lo que queda de local (Paraguay, Perú y Bolivia) y ganar tres puntos entre Argentina y Venezuela de visitante. No hay margen de error. Tenemos una ropita talla medium en la tabla, cuando la talla de puntos es 2XL.

Ahora, en fútbol, en juego, fue un partido pobre, muy pobre. Sin imaginación, sin ingenio ni talento, sin una gambeta, peleado con la pelota, impreciso en el pase, torpe en la salida y lento. Pecado grave: la pelota les rebotó como si fuera de caucho.



La poca luz se prendió intermitente en la pelota quieta aislada: el cabezazo de Falcao que atajó sensacional el portero Domínguez (igualito al que paró Ospina al minuto 3), el córner que derivó en la media vuelta de Zapata que desvió el portero, el tiro atropellado de Díaz que atajó con un pie el arquero (a lo Falcioni, a lo Delménico), la revuelta anulada de Mina...



Ecuador fue más sólido, más claro en su plan de juego y, también, creó sus opciones. Planteó un partido lejos de su arco, en la mitad de la cancha en un duelo físico, cuerpo a cuerpo, de presión, anticipo de marca, ganancia de duelos y de tiempo.



Simple: el 0-0 de anoche en Barranquilla es malo por dónde se le mire y por quién lo mire: los resultadistas sabíamos que tocaba ganar sí o sí. Y pues no.... Los puristas del ‘buen juego’, pues tampoco: evidentemente se jugó mal. Un marcador y un juego gris, muy gris Ecuador...



