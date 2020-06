¡Rodilla en tierra es pie de lucha!

Rodilla derecha en tierra, brazos cruzados, mirada al frente. La escena es cada vez más repetida, generada por la muerte de George Floyd, un afroamericano, en Mineápolis (Estados Unidos). Floyd murió asfixiado luego de que un policía, Derek Chauvin, le presionó el cuello con la rodilla.

El mundo del deporte se ha solidarizado contra el racismo y la violencia contra las minorías. Pero ese gesto nació mucho antes, con consecuencias para el primero que lo hizo.



Colin Kaepernick era el quarterback de los 49ers de San Francisco, en la NFL. Había firmado un contrato por seis temporadas y 126 millones de dólares en 2014. Sin embargo, en septiembre de 2016, Kaepernick decidió poner rodilla en tierra antes del partido, mientras sonaba el himno nacional.



No era la primera vez que protestaba. Ya en alguna ocasión había decidido no ponerse de pie durante el himno. “No me levantaré para mostrar mi orgullo por una bandera y un país que oprime a la gente negra y de color. Esto es más grande que el fútbol americano, y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente que cobra y en libertad tras haber cometido un asesinato”, dijo en aquella ocasión.



El gesto de la rodilla en tierra le trajo grandes problemas. Llegó a ser amenazado de muerte, y Donald Trump, en ese entonces en plena campaña presidencial, lo atacó fuertemente. Su actitud tampoco cayó bien entre algunos jugadores del fútbol americano. El que salió a defenderlo fue el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama, quien argumentó que estaba “ejerciendo su derecho constitucional a la protesta”.



No obstante haber firmado un contrato multimillonario, Kaepernick decidió rescindirlo y se declaró agente libre. Desde entonces no ha sido contratado por ningún equipo, aunque siempre se ha negado que exista un veto.



“Pensaron que firmarlo era malo para el negocio. Cada día que él estaba fuera de la NFL se reforzaba como símbolo de la injusticia racial. Podía parecer una buena decisión comercial y, desde luego, no era ilegal, pero estaba mal”, escribió Joe Lockhart, exvicepresidente ejecutivo de la NFL, en un artículo para la CNN. Ahora, Lockhart sugirió a Vikingos de Minnesota, el estado en que fue asesinado Floyd, contratar a Kaepernick.



“Somos una liga que se basa en la meritocracia. Ganas lo que obtienes. No veo racismo ni discriminación en absoluto en la NFL”, dijo Vic Fangio, entrenador de Broncos de Denver.



Algunos siguen criticando el gesto, como Drew Brees, estrella de Santos de Nueva Orleans, quien lo consideró un irrespeto a la bandera. Pero ayer salió a disculparse. “En un intento de hablar sobre respeto, unidad y solidaridad en torno a la bandera estadounidense y el himno nacional, hice comentarios que fueron insensibles y erraron el tiro sobre los problemas que enfrentamos ahora como país”, dijo.



El gesto de Kaepernick ha trascendido fronteras. No solo lo han hecho deportistas en todo el mundo, sino también algunos policías.

“Aplaudo a Kaepernick. En este país, el abuso policial no ha sido bueno para nuestra nación; necesitamos terminar con el racismo sistémico”, opinó Andrew Mills, jefe del Departamento de Policía de Santa Cruz.



“Cuando el civismo conduce a la muerte, la rebelión es la única reacción lógica”, escribió Kaepernick en su cuenta de Instagram. “¡Tenemos derecho a luchar!”, concluyó.



