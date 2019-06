Es mentira versión sobre líos con Copa América 2020: Coldeportes

Ernesto Lucena, director de Coldeportes, desmintió la versión que ha circulado en varios medios de comunicación y que asegura que Colombia habría amenazado con no ser sede de la Copa América del 2020, ni presentar al seleccionado nacional en ese torneo.



“Nos sorprende esa declaración. La versión no es cierta. Colombia espera pacientemente la decisión de Conmebol. Por ahora sabemos que será una Copa compartida y la tomaremos como llegue”, le dijo Lucena a EL TIEMPO.

La versión, conocida a través del medio argentino 'Doble Amarilla', indica que a raíz del aplazamiento de la decisión sobre cómo y en dónde se jugarían todos los partidos de la competencia -lo que supuestamente debió conocerse el pasado jueves en Brasil- el presidente Duque -a través del presidente de la Federación de Fútbol, Ramón Jesurún- le había enviado un mensaje a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol.

En el mismo, según el medio citado, le habría dicho que si Colombia no era sede las instancias finales de la próxima Copa América, "desistiría de organizarla y hasta podría no presentar al equipo".



'Doble Amarilla' dice que Colombia argumentó que, por la rotación entre los países de la Conmebol, la próxima Copa América le corresponde y que ya había cedido suficiente aceptando compartirla con Argentina.



Además, asegura que el presidente Duque se habría ido de su reciente reunión con el presidente argentino Gustavo Macri "con un OK" para hacer la final en Colombia.



Y efectivamente, el mandatario colombiano insinuó en una declaración algo en ese sentido en Buenos Aires: “Yo no me quiero brincar a la Conmebol, pero si fuera por el presidente Macri y por mí, creo que estamos con posibilidad de darle una gran noticia a Colombia”.



El aplazamiento de la decisión, el pasado jueves en Sao Paulo, se habría dado por presiones de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, que buscaba tiempo para seguir negociado.



La Conmebol habría prometido dar la última palabra antes de que finalice la Copa América que se realiza actualmente en Brasil.



DEPORTES