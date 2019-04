Clubes portugueses quieren que se permita beber cerveza en estadios

La Liga de Portugal, apoyada por el consenso de los 18 clubes de fútbol de primera división, defiende una reforma legal para permitir la venta y consumo de cervezas en el interior de los estadios, algo que, a su juicio, mejoraría la seguridad en los recintos deportivos.

La iniciativa, al contrario de lo que pueda parecer, según la Liga portuguesa, permitiría mejorar la seguridad porque los aficionados podrían consumir bebidas de bajo contenido alcohólico en el interior de los estadios y no beberían tanto en los exteriores, antes el inicio del juego.



Para lograrlo, sería necesario reformar la Ley 39 de 2009 que regula el combate a la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en los espectáculos deportivos. En declaraciones a EFE, el director jurídico de la Liga de Portugal, Paulo Mariz Rozeira, insistió en que "la venta de cerveza en los estadios no debe constituir un problema" y mostró su convencimiento de que "sería un beneficio para la seguridad.



Como ejemplo, la Liga de Portugal muestra el caso de Alemania, uno de los países de Europa en los que se permite la venta de cerveza en los estadios. Existen casos muy gráficos como el del estadio del Schalke 04, el Veltins Arena, dotado con una infraestructura de 5 kilómetros de tubería para que los aficionados tengan a mano grifos para consumir cerveza durante los partidos.



En Portugal, al igual que en España, el consumo de cualquier bebida alcohólica está prohibida desde la década de los 80, aunque la ligazón cultural entre la cerveza y el fútbol y los intereses de sus patrocinadores podrían reconducir la situación en Europa. De hecho, el comité organizador del Mundial de Rusia 2018 autorizó la venta de cerveza en los estadios y la UEFA lo permite desde el año en competiciones europeas, siempre que en los países donde se celebra el encuentro sea legal.



La UEFA cuenta entre sus patrocinadores para los competiciones europeas con alguna conocida marca de cerveza y, en la primera división de Portugal, 14 de los 18 clubes están también patrocinados por alguna marca de cerveza local. Un caso muy singular es el de Francia, explicó Paulo Mariz Rozeira, donde sólo se puede vender alcohol en los estadios en los que el alcalde de la ciudad lo autorice, previa solicitud, ya que la ley nacional lo prohíbe.



En Portugal, para intentar convencer a los legisladores, los clubes han mantenido media docena de reuniones en lo que va de temporada y, en marzo, el presidente de la Liga presentó sus argumentos en una comisión parlamentaria.



"La gente no tomaría copas antes de entrar al partido", aseguró el dirigente de la Liga lusa y el acceso a los estadios sería más escalonado, sin tantas colas, explicó, ya que muchos aficionados prefieren beber fuera hasta minutos antes del encuentro. Sin embargo, responsables de seguridad lusos consideran que la autorización supondría un retorno a la barbarie, por lo que "la Policía se niega", avanzó Rozeira, que reconoció que es difícil que haya cambios para la próxima temporada. Desde la Liga portuguesa, con el fin de mejorar la seguridad en los estadios, también han propuesto al Gobierno que se eliminen las sillas de los fondos que utiliza la hinchada local.



"Los hinchas siempre están de pie durante el partido y, en caso de incidente, el acceso de los policías será más fácil si no hay sillas", argumentó. También han planteado el reconocimiento legal de la figura del Oficial de Unión con los Aficionados (OLA), que sería un mediador válido entre la Policía y los aficionados que a día de hoy ya tienen los clubes. De momento, la única esperanza de la Liga portuguesa es que el Gobierno haga una prueba de venta de bebidas de bajo contenido en alcohol en algún partido para ver cómo funciona la experiencia.



