Equipos de fútbol de Italia, divididos sobre reanudación del torneo

La Serie A de Italia está en medio de una pelea que han desatado los clubes sobre la continuidad o cancelación del torneo del fútbol, tras el problema gigante del nuevo coronavirus.

Una vez en Bélgica tomaron la decisión de cancelar el torneo, la Uefa, ECA y las Ligas Europeas enviaron una carta en la que invitaron a las federaciones a no seguir el mismo ejemplo.



talia no fue la excepción, pero allí los clubes están divididos y esperan ponerse de acucerdo para darle una solución al tema.



Seis equipos son partidarios de no reanudar el campeonato, ellos son: Torino, Udinese, Sampdoria, Genoa, Spal y Brescia.



Pero Juventus, Lazio, Roma, Nápoles, Verona, Parma, Sassuolo y Lecce no están de acuerdo y ah señalado que votan por la reanudación del torneo.



En cambio,. Inter, Atalanta, Milan, Bolonia, Cagliari y Fiorentina no han tomado una decisión, pero la están estudiando.



Los clubes se reúnes y estudian el tema, además del regreso a los entrenamientos ára que el torneo se reanude en la semana final de mayo, pero también existe la opción de que arranque a finales de junio.



De igual manera, a los equipos les inquieta el tema de los salarios de los futbolistas. La Asociación que los protege señala que puede limitarse el recorte a un mes, marzo, pero los clubes quieren suspender el pago a los futbolistas mientras exista la emergencia.



