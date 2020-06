¡El colmo! Club de segunda en Argentina vulneró la cuarentena

Deportivo Riestra, club de la segunda división del fútbol argentino, vulneró la cuarentena impuesta por el Gobierno Argentino y se entrenó en su centro de prácticas ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

Según lo confirman unas imágenes transmitidas por el canal TyC Sports, la plantilla del Deportivo Riestra cumplió desde hace diez días prácticas en grupos sin respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país, y con medidas aún más restrictivas en Buenos Aires, hasta el próximo 7 de junio.



Los jugadores, divididos en grupos de seis y siete, se reunían desde hace diez días, y según la zona de residencia, en dos campos de entrenamiento: Villa Soldati en la Ciudad de Buenos Aires y el predio La Candela de San Justo en la Provincia de Buenos Aires.



Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó a través de un comunicado que “en virtud de imágenes difundidas en un medio de comunicación masivo relativas a un entrenamiento que habría efectuado el club Deportivo Riestra en su estadio, que procederá de manera inmediata a dar traslado de dicha situación a los órganos competentes a fin de que se inicie la investigación correspondiente”.



Agrega que se deja “expresa constancia que la actividad no cuenta con la autorización ni con el aval de AFA y que si se probara la efectiva realización corre por cuenta y responsabilidad exclusiva de la entidad y de las personas que hayan participado de la misma”, agrega la máxima autoridad del fútbol argentino.



“La familia del Fútbol Argentino es respetuosa de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades nacionales y continuará esperando que los expertos en la materia autoricen volver a la actividad cuando las condiciones estén dadas para que nadie corra ningún riesgo de salud”, concluye el comunicado publicado esta noche.



Por su parte, el club Deportivo Riestra también se manifestó en sus redes sociales donde expresó que “deslinda de responsabilidades a AFA de la presunta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) ya que no existe disposición alguna, emanada de la entidad madre, que autorice dichas prácticas deportivas”.



Asimismo agrega que sus autoridades “se encuentran abocadas a investigar internamente las circunstancias respecto a la información difundida en el día de hoy por distintos medios, que denuncian la realización de entrenamientos deportivos en las instalaciones de nuestra institución, en tanto no fueron autorizadas por autoridades de nuestro club”.



EFE