Ecuador: claves de un rival peligroso, pero irregular de visitante

Pasadas las pruebas contra Uruguay y Brasil, Colombia se prepara ahora para afrontar el tercer juego de esta etapa eliminatoria contra Ecuador, el jueves, en Barranquilla. Se trata de un rival directo, exigente, que ya le ganó a Colombia 6-1 en Quito, pero que viene golpeado por la derrota el domingo contra el colero Venezuela, evidenciando que no es un buen visitante.



(Le puedo interesar: Alemania: primera selección que, vía eliminatoria, clasifica a Catar 2022)



Justamente, esa es la deuda que tiene el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro. Por fuera, sufre. La prensa ecuatoriana señala que de visitante juega “timorato y desordenado”, eso dice el diario El Comercio.



Ecuador solo tiene 3 puntos de 15 disputados a domicilio, producto de su triunfo en La Paz contra Bolivia. Sin embargo, perdió con Argentina, Brasil, Uruguay y ahora con los venezolanos, encajando 8 goles fuera de su casa, y no ha podido sacar su arco en cero en ninguno de esos partidos.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Foto: AFP

Claves de Ecuador en sus juegos de la eliminatoria

Ecuador es un equipo veloz, de transiciones muy rápidas y con fortalezas física de sus jugadores. Arriba mete miedo, con jugadores como Ángel Mena o Enner Valencia. Lleva 20 goles a favor y Colombia ya lo padeció.



(Lea además: Selección Colombia: así está la tabla de eliminatorias para ir al Mundial)



Sin embargo, ha sido un equipo irregular, que ha pagado caros los errores propios, y que fuera de casa no encuentra la fórmula. Así lo admitió el técnico Gustavo Alfaro tras la derrota en Venezuela. “Los errores nos privaron de sumar los puntos que necesitábamos para llegar de la manera que queríamos al próximo partido”, dijo. “Las fallas que tuvimos en defensa son las que nos privaron de la posibilidad de otro resultado”, agregó.



Los equipos de Alfaro, se sabe, se arman desde atrás. Su juego es directo y de poca elaboración. Ecuador busca la eficacia, pero tiene altibajos. Justamente las fallas atrás le han costado puntos claves, como el reciente, cuando la prensa de ese país esperaba que el equipo venciera a Venezuela y sacara provecho en la tabla.

La polémica línea de 3 de Alfaro

Facebook Twitter Linkedin

Félix Torres de Ecuador celebra un gol. Foto: EFE

Tácticamente, Ecuador planteó en Venezuela una línea de tres en defensa que terminaba siendo una línea de 5, tal como lo hizo en Uruguay. En ambos partidos perdió. El domingo, incluso, por una falla del portero Ramírez. Esa línea de tres ha generado muchas críticas en Ecuador.



El excapitán Antonio Valencia manifestó en pleno partido del domingo: “No sé por qué seguimos con tres centrales cuando necesitamos ganar este partido”.



(Lea también: David Ospina y los mejores arqueros en la historia de la Selección Colombia)

La línea de tres estaba más que nada para controlar las velocidades de contragolpe que tenía Venezuela FACEBOOK

TWITTER





Robert Arboleda, Félix Torres y Piero Hincapié fueron los tres centrales elegidos por Alfaro el domingo. Fue una defensa confundida y que no brindó seguridad, sobre todo en los centros al área. Alfaro, al final, argumentó. “La línea de tres estaba más que nada para controlar las velocidades de contragolpe que tenía Venezuela”.



Álex Puruncajas, periodista del diario 'El Comercio', opina: “En determinados partidos como ante Argentina y Venezuela, e incluso ante Paraguay, de local, ha jugado con tres defensas centrales, dos carrileros, dos volantes de primera línea, dos extremos y un punta. Eso, en mi criterio, ante determinados rivales, le ha quitado profundidad al ataque, sobre todo ante rivales con menos poder ofensivo como Venezuela. En casa también ha jugado con cuatro jugadores en la zona de defensa, es su planteamiento más habitual”, opina.



En el último juego Ecuador mostró un juego muy impreciso y hubo poca efectividad de los mediocampistas.Pero Ecuador también tiene una vocación de juego por las bandas, con Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Sin embargo, no andan en su mejor novel, y la constante salida de estos jugadores expone al equipo a los ataques por las bandas de los rivales. Por lo que se presume que en Barranquilla, y ante hombres como Díaz y Cuadrado, Alfaro optaría por tomar precauciones.



Ese Ecuador que sufre de visita, pero que puede llegar a ser contundente en ataque, es el rival directo con el que Colombia ya no puede ni empatar.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Messi guía a Argentina a goleada contra Uruguay



-La 'Roca' Sánchez le da el triunfo a Santa Fe contra Patriotas



-Ospina, un guardián que otra vez fue ángel y figura de la Selección