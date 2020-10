Cinco claves de la marcha sólida de Santa Fe en la Liga

Santa Fe sigue con su marcha firme en la Liga. Este jueves, sin jugar su mejor partido, y de hecho con muchos problemas, derrotó a la Equidad 1-0 con gol de Daniel Giraldo en el minuto 90. Con ese gol Santa fe llegó a 27 puntos y está en la segunda posición. ¿A qué se debe la buena campaña de los cardenales? Acá cinco motivos.

1. Garra cardenal: Santa Fe no resigna resultados. Santa Fe da batalla hasta el final. El que quiera quitarle puntos debe mantener la concentración hasta el último segundo, porque los cardenales saben luchar. A Equidad le ganó el partido en el minuto 90, y que no se olvide que a Millonarios le empató también en el 90. Dos muestras de la capacidad de lucha que tiene este equipo que busca los resultados hasta el final, fiel a su estilo.



(Lea además: Santa Fe le ayudó a Millonarios: las cuentas para clasificar)



2: Sambueza es el guía: no siempre va a ser el salvador, pero Santa Fe tiene la tranquilidad de contar con un jugador de su talento, de su claridad y de su panorama en la cancha. Sambueza es uno de los mejores jugadores en la actualidad en el fútbol colombiano,y en Santa Fe ha sido vital. Sus pases y su pelota quiera marcan diferencia en el equipo.



3: Giraldo, factor sorpresa: se ha convertido en un jugador fundamental, baluarte del medio campo y que además tiene gol. Fue el en cargado de anotar contra La Equidad, apareciendo como elemento sorpresa en el área, cuando nadie lo espera y cuando nadie lo marca. Es un jugador clave. Ya le había anotado al Cúcuta.



4. Sólido en defensa y ataque: después del líder Tolima, Santa fe es uno de los que menos goles ha recibido, con 11. Desde que se reanudó el torneo, en la fecha 9, le han anotado 6 goles, no logra sacar el cero, solo lo hizo contra Equidad, pero en términos generales no es un equipo de grandes problemas defensivos. El arquero Castellanos es otro de los baluartes del equipo y la Torrijano es símbolo de la zaga. Su gran tarea pendiente era justamente que no le anotaran, y La Equidad no pudo. En ataque, Santa Fe tiene equilibrio, porque siempre tiene gol. Goza de diferentes armas para encontrarlo, con sus atacantes o volantes, incluso con sus zagueros por su fortaleza en la pelota quieta. Santa Fe tiene a favor 22 goles, siendo el segundo más anotador después de Nacional (26).

(Lea también: En la agonía, Santa Fe venció a Equidad, en un mal juego)



5. Variantes y alternativas: como hay tanto desgaste y seguidilla de partidos, los equipos empiezan a sufrir bajas, lesiones y bajo rendimiento. Es normal. Santa Fe no escapa a eso, contra La Equidad no mantuvo el nivel de los últimos partidos. Sin embargo, el equipo tiene recambio. Se lesionó Valdés y ahí está Ramos que no ha desentonado. Se lesionó Dayron Mosquera y Herrera ha logrado suplir su ausencia, sobre todo con sus proyecciones al ataque. En el banco esperan Seijas y Cucchi. Velásquez necesita recuperar su nivel,





DEPORTES