Las razones de por qué Junior rinde en la Liga y no en la Libertadores

Junior haca una mala campaña en la Copa Libertadores. Es último del grupo F, no tiene puntos, lleva tres partidos jugados e igual número de caídas, por lo que su clasificación a la segunda ronda está muy comprometida. Las causas.

1. La sobredimensión local de nuestro futbol y nuestra liga. Junior en el torneo local es líder, es el actual campeón, luego de una apretada final con el Medellín. Fue finalista de la Copa Suramericana, la que perdió por penaltis con Paranaense. Fue elogiado en demasía por la prensa y por la afición. Sus millonarias contrataciones, el DT Luis Fernando Suárez y el chileno Matías Fernández reforzaron la idea del super equipo imbatible que, además, jugaría de fantasía...



2. Con el afán nacionalista del juego ofensivo y vistoso descuidó la defensa en línea sobre la que Junior construyó su campaña para el título de la Liga y, especialmente, el subcampeonato de la Suramericana. Hizo creer que con Fernández, reteniendo a Teo Gutiérrez y con Suarez serían campeones de la Libertadores.



3. Las lesiones de sus centrales, especialmente la de Rafael Pérez (fuerza y presencia con poca técnica) debilitaron la defensa. Sus reemplazantes estuvieron por debajo del compromiso y los errores individuales en jugadas puntuales y expulsiones afectaron al equipo. Además, el funcionamiento del grupo en tareas defensivas ha sido pobre. Los volantes de marca (en realidad uno de marca, marca, Narváez) dejan mucho espacio a sus espaldas y hacen que los centrales intenten cubrir esa zona y, adelantados, enfrenten cara a cara a los rivales. Los zagueros han sido lentos y rústicos. El regreso de los volantes externos para cumplir con tareas defensivas es muy limitado (especialmente Díaz) con lo que los laterales, principalmente el izquierdo: Gabriel Fuentes o Gutiérrez, de por sí no muy fuertes en marca, queden aún más descubiertos. Es un equipo muy atacable, y eso se ha visto en la Liga y en la Libertadores. Melgar lo pudo golear.



4. El 'fantástico grupo ofensivo' de Junior ha estado sin brillo y poder. Primero: el 9 que contrató para esta temporada; Maicol Rangel, proveniente del Bucaramanga, no ha podido consolidarse como titular, pues Junior debe ubicar a los costosos cracs que contrató y retuvo para otras zonas del campo: Teo y Matías Fernández. Junior necesitaba más un definidor que un creativo. Teo pedía jugar de 10, o el mismo Hernández. Castillo, Díaz, Fernández, Sambueza, Hernández, Teo, Ruiz y Rangel, el fantástico grupo ofensivo, no ha marcado un solo gol en los 3 juegos que van de la Copa: en Barranquilla contra Palmeiras tuvieron la bola, pero no encontraron asociaciones ni de juego ni por las bandas para superar la sólida zaga rival. Y en los partidos de visitante contra San Lorenzo y Melgar se la pasó correteando la bola e intentando esperar para contragolpear sin éxito.



5. El nivel individual de algunos de sus jugadores ha sido realmente pobre. Se han destacado el portero Sebastián Viera, que ha sacado de todo y ha sido el ‘culpable’ de que el Junior no se haya ido goleado. Víctor Cantillo es otro de los que se salva, por su fútbol, entrega. De resto, pues en deuda, porque no han cumplido. Teo fue expulsado contra Palmeiras y en la cancha no ha pesado, no ha hecho goles. Fernández llegó con mucha expectativa, pero su rendimiento es muy bajo. Fuentes poco ha aportado y también vio la roja. Sambueza, en el medio campo, es intermitente, pero es otro al que le ha pesado la camiseta, la responsabilidad. Luis Díaz se ha movido por la izquierda, sin embargo en la Copa no ha sido tan clave, su rendimiento deja dudas.



Deportes