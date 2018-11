Nacional no tiene en sus planes al peruano Claudio Pizarro

En los últimos días el periódico ‘El Bocón’ de Perú mencionó la posibilidad de que el ariete Claudio Pizarro llegue al Atlético Nacional. Sin embargo, al interior del club han descartado esa posibilidad. Pizarro, de 40 años, se encuentra actualmente en el Werder Bremen de la Bundesliga alemana.

Juan David Pérez, presidente de Nacional, aseguró en el programa ‘Gran Combo del Deporte’ de Múnera Eastman que el peruano no está en los planes de Nacional.



“No está en carpeta, no hemos preguntado por él y el profesor (Paulo Autuori) no lo ha pedido”, dijo Pérez. Además agregó que es complicado que un jugador de 40 años pueda estar en el equipo antioqueño.



Otras fuentes del club consultadas dicen que no es viable su contratación, porque la idea es de reducir la edad del plantel y su contrato sería un inconveniente.



Paulo Autuori, entrenador de Nacional, coincidió con Pizarro en Perú cuando el brasileño fue seleccionador de ese país, del 2003 hasta el 2005. Además fue el capitán para la Copa América del 2004.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín