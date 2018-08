Claudio Bravo se rompió el tendón de Aquiles durante entrenamiento

El Mánchester City podría perder para toda la temporada a su portero suplente Claudio Bravo después de que el arquero chileno se rompiera el talón de Aquiles en el entrenamiento del equipo celebrado este lunes, anunció el campeón de la Premier League.

No importa lo que pase, o lo malo que parezca el día de hoy, la vida continúa, y mañana sin duda será mejor 💪🏻👍🏻😉 pic.twitter.com/Qra1cmjePZ — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 20 de agosto de 2018

"Durante el entrenamiento de hoy, Claudio Bravo ha sufrido una lesión en el tendón de Aquiles. Las pruebas a las que ha sido sometido han confirmado la rotura en su pie izquierdo", anunció la entidad en un comunicado en las redes sociales.



"El jueves viajará a Barcelona para someterse a nuevas pruebas", añadió el equipo.

Bravo ganó dos títulos de la Liga con el Barcelona antes de fichar por el City en 2016. En su primera temporada en la Premier protagonizó varios errores de bulto y la temporada pasada cedió la titularidad al brasileño Ederson, fichado del Benfica.

¡Fuerza Claudio! #MCFCEspañol pic.twitter.com/nwFfzObkmn — Manchester City (@ManCityES) 20 de agosto de 2018

"No importa lo que pase, o lo malo que parezca el día de hoy, la vida continúa, y mañana sin duda será mejor", tuiteó poco después el arquero, artífice de los históricos triunfos de Chile en las dos últimas Copa Américas disputadas.



El joven Daniel Grimshaw, de 20 años, es el tercer portero de la entidad, aunque aún no debutó con el primer equipo. El mercado de fichajes ya se ha cerrado en Inglaterra, por lo que el City no podría fichar a un portero hasta la ventana de enero.







