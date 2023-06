Gerard Piqué y Clara Chía terminaron celebrando. El exjugador del Barcelona y su nueva novia, que han tenido que lidiar con la oposición de gran parte de la sociedad a su relación, recibieron en la mañana de este viernes una gran noticia para su porvenir.

El exdefensor del Barcelona y la joven estudiante de Relaciones Públicas cumplireron su propósito y el Juzgado Sexto de Barcelona decidió dictar una orden de alejamiento contra el 'paparazzi' Jordi Martin, denunciado por Clara Chía Martí.



La decisión, basada en indicios de criminalidad hallados por las autoridades, tan solo tiene un precedente en España: un caso de Shakira.



(Puede leer: Piqué habla de Lewis Hamilton en medio del 'boom' por fotos con Shakira en Barcelona).

Clara Chía y Piqué ganan batalla legal contra 'paparazzi' Jordi Martin

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chía, Piqué y el 'paparazzi' Jordi Martin. Foto: Instagram de Gerard Piqué, Instagram de Jordi Martin

La decisión de la justicia española impone una orden de alejamiento de 400 metros que debe cumplir Martin, con respecto a Clara Chía.



Sin importar si la joven está con Piqué o no, en lugares privados, el 'paparazzi' no podrá sobrepasar esa distancia.



En eventos públicos, el alejamiento de Jordi Martin se reduce a 20 metros.



(El primer día de audiencia: 'Clara Chía se puso a llorar': video de Jordi Martin contra Piqué y su novia, tras Shakira).

Piqué y Clara Chia ex camarera llegan a los juzgados ante su juicio contra Jordi Martin. pic.twitter.com/DHNUyFAQXG — Adriana Toval (@TovalAdriana) June 7, 2023

La decisión de la justicia española responde a la denuncia presentada por Clara Chía por la publicación de las primeras fotografías que se conocieron de ella junto a Piqué.



Las imágenes en relación los mostraban en la boda de un amigo, "un evento privado infranqueable", según considera el Juzgado Sexto de Barcelona.



La medida, conforme reporta la prensa europea, solo tiene un precedente en España: un caso de Shakira, cuando la barranquillera era representada por el mismo letrado que contrataron Piqué y Clara Chía, el penalista David Velásquez.



(Video: colombiano protagonizó divertido momento con Cristiano, su reacción es viral).

La versión de Jordi Martin sobre audiencia del caso contra Clara Chía

Facebook Twitter Linkedin

que vivió en España. La cantante colombiana Shakira, luego de la tormentosa separación con su expareja Gerard Piqué, finalmente se fue de Barcelona para radicarse en la ciudad de Miami. Foto: Instagram@ Shakira/@jordimartinpaparazzi

"Clara Chía montó un 'show', se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, y que su mamá le manda un portacomidas porque ya no puede salir tranquila a un restaurante", expresó Martin, en su último reporte en 'El gordo y la flaca', de 'Univisión', sobre la primera audiencia en el caso contra Clara Chía y Piqué.



Según dijo el 'paparazzi', declarado partidario de Shakira, hasta cuatro policías lo custodiaron para que no se acercara a la pareja.



"Clara ha caído en muchas contradicciones... yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría... que es pequeñita, inmadura, que todo esto le viene grande", insistió Martin en su relato.



Tras la decisión del Juzgado, el 'paparazzi' no se ha pronunciado.

Más noticias

DEPORTES