Clara Chía y Gerard Piqué dieron un paso más. Este miércoles, fue noticia que el exjugador catalán y su nueva novia declararon ante un juzgado de Barcelona por cuenta del proceso que abrieron contra el 'paparazzi' Jordi Martin, a quien le exigen que se mantenga al margen suyo, con una demanda.

Según los primeros reportes, el 'ganador' de la primera jornada del caso habría sido el propio 'paparazzi', pues los argumentos de Clara Chía y Piqué no habrían sido lo suficientemente contundentes para que se pensara que el reportero se hubiese extralimitado en su cubrimiento de la separación de Shakira y el exjugador.



De hecho, horas después de dejar el juzgado, Martin reveló qué fue lo que pasó allí. Según dijo, "Clara Chía montó un 'show', se puso a llorar y dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo".



Además, con rabia, el 'paparazzi' aseguró: "¡Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio!".



"Clara Chía montó un 'show', se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, y que su mamá le manda un portacomidas porque ya no puede salir tranquila a un restaurante", expresó Martin, en su último reporte en 'El gordo y la flaca', de 'Univisión', sobre la primera audiencia en el caso contra Clara Chía y Piqué.



Según dijo el 'paparazzi', declarado partidario de Shakira, hasta cuatro policías lo custodiaron para que no se acercara a la pareja.



"Clara ha caído en muchas contradicciones... yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría... que es pequeñita, inmadura, que todo esto le viene grande", insistió Martin en su relato.



De hecho, aduciendo estrategias jurídicas, prefirió no dar más detalles de lo ocurrido.



"Te explicaré luego las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, que el Ministerio Fiscal no le ha creído", le dijo Martin a su interlocutora.



Al final, en medio de su narracción, Jordi Martin se mostró sumamente molesto. Tan así, que dijo sin aspavientos: "¡Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio!".

Hasta el momento, se ha conocido que las pretensiones de Piqué y Clara Chía no han sido recibidas como esperaban. De hecho, algunas fuentes aseguran que tuvieron que reducir su idea de orden de alejamiento.

