Gerard Piqué no puede evitar que a diario salgan a la luz nuevas informaciones no solo sobre su actual momento con su pareja Clara Chía Martí, sino sobre el pasado, y lo que fue su relación con la colombiana Shakira. Hay nueva información.

Día a día salen a la luz nuevos detalles de lo que ha sido este triangulo amoroso. Ahora, en medios españoles se revela un episodio particular que involucra a todas las partes, antes de que el matrimonio se rompiera.

¿Una foto juntas?

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Capturas de pantalla video de 'CHANCE', de Europa Press

Se dice, según el portal español Ok Diario, que en una ocasión Shakira, como flamante esposa del entonces futbolista y afamada artista, visitó la empresa Kosmos, propiedad del jugador, donde, se sabe, ya trabajaba la joven Clara.



Shakira, en su condición de gran artista, acapara la atención a donde va, y Kosmos no era la excepción.



Al punto, según cuentan en esta versión de prensa, que Clara Chía tuvo cierta debilidad y no pudo aguantarse las ganas de tener una foto junto a la colombiana, pues era admiradora de su música.



Al parecer la propia Clara Chía se animó y pidió poder posar junto a la artista, por entonces inocente se lo que se cocinaba al interior de la empresa entre la joven y Piqué.

El medio no da más detalles sobre el encuentro, pero se dice que este fue el primer encuentro de las dos mujeres.



Tiempo después la pareja rompió y con el pasar de los meses Clara y Piqué han formalizado su romance en la vida pública. ¿Conservará la foto?





DEPORTES

Más noticias de deportes