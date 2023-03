Gerard Piqué no escapa a la polémica. El impacto por la separación de la barranquillera Shakira sigue salpicando a su entorno, y parece que el exjugador del Barcelona ya está cansado del tema.

Tras la entrevista que concedió a la radio catalana, en la que dejó muy claro que prefería no referirse a las canciones que Shakira ha lanzado en los últimos meses, producciones que han sido vistas como 'dedicatorias' a su figura, el campeón del mundo en 2010 vuelve a ocupar planas de la 'prensa rosa' por cuenta del apodo con el que su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí, se referiría a Shakira.



Los medios españoles no dudan en declararlo como "despectivo".



'Despectivo apodo'

Piqué, Clara Chía y Shakira. Foto: TikTok: sab4zo / Universal Music Latino

Hasta el momento, según han filtrado algunos portales de entretenimiento, se ha conocido que supuestamente Shakira le diría "mosquita muerta" a Clara Chía.



Y aunque la barranquillera no ha confirmado dicha información, ahora lo que reluce es que la joven catalana tendría 'revancha'.



Así lo reportan los portales ibéricos, que no dudan en asegurar, citando fuentes anónimas del entorno de Piqué, que Clara Chía le tiene un "apodo despectivo".



"Clara Chía Martí siempre se refiere a Shakira como 'La ex de Gerard', y lo pronuncia en un tono excesivamente burlón y cínico que los 'fans' de Shakira parecen haber detectado", replicó 'Terra' sobre la situación.



Colgando en tus manos ♥ pic.twitter.com/wl6PDtGEOm — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 13, 2023

Hasta el momento, ni Martí ni Piqué han hablado abiertamente de su relación ni la polémica de Shakira.

