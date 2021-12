El fútbol español sigue muy afectado por el nuevo brote de covid-19. Atlético de Madrid y Barcelona reportaron nuevos contagios, cinco en el club colchonero y tres en el blaugrana.

Las pruebas PCR a las que fueron sometidos este miércoles los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid detectado cinco positivos: el entrenador Diego Simeone, los centrocampistas Koke Resurrección y Héctor Herrera y los delanteros Joao Félix y Antoine Griezmann, que se encuentran "todos asintomáticos" y "aislados en sus domicilios", según informó el club.



Aunque todos ellos habían dado negativo en los test de antígenos cuyos resultado se conoció el miércoles, las pruebas PCR, más sensibles para determinar si una persona está contagiada, arrojaron este jueves los cinco positivos en el conjunto rojiblanco, con lo que ninguno de ellos estará disponible para el partido del próximo domingo contra el Rayo Vallecano en el estadio Wanda Metropolitano, para el que quedan solo tres días.



Ya Simeone había dado positivo por covid-19

Tanto Simeone como Héctor Herrera y Joao Félix ya vivieron la misma situación la pasada temporada, cuando también tuvieron que aislarse por sufrir la Covid-19.



"Tras el parón liguero, toda la plantilla y miembros del cuerpo técnico de nuestro primer equipo se sometieron a pruebas PCR, según marca el protocolo de LaLiga, en las que Simeone, Koke, Griezmann, Herrera y João Félix han dado positivo por covid-19. Todos ellos se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios, cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias", afirmó el comunicado del Atlético de Madrid, emitido justo antes del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.



El resto de jugadores han dado negativo en las pruebas PCR; una condición indispensable según el protocolo para poder entrenarse en grupo, una vez que este miércoles sólo se habían ejercitado individualmente, a la espera de dichos resultados.

Los nuevos casos de covid-19 en el Barcelona

Por su parte, Barcelona informó este jueves de tres positivos más por la Covid-19, Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde, y ya son diez los futbolistas de la plantilla azulgrana infectados por coronavirus.



Todos ellos se encuentra "bien de salud y aislados en sus domicilios", según precisó la entidad azulgrana, que ya ha informado a las autoridades sanitarias competentes.



El Barça también anunció el miércoles los positivos del delantero Ousmane Dembélé, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el defensa Samuel Umtiti, y el martes, los de los defensas Jordi Alba, Clement Lenglet, Dani Alves y Alejandro Balde. Estos diez futbolistas no podrán entrenarse este jueves en la Ciudad Deportiva a las órdenes de Xavi Hernández, que sigue preparando la visita de este domingo en Son Moix, en el duelo de la liga española contra el Mallorca, muy mermado de efectivos.



Y es que a estos diez positivos hay que añadir las bajas por lesión de los delanteros Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite y Ferran Torres (este además aún no ha podido ser inscrito) y del centrocampista Sergi Roberto. Además, también es dudosa la participación del centrocampista Pedro González 'Pedri', que ya prácticamente se entrena al mismo ritmo que sus compañeros pero que todavía no ha recibido el alta médica.



