Cifras grises que le darían la razón a Queiroz en suplencia de James

El tema que se está tocando en las últimas horas, a poco más de un mes del inicio de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar, es la supuesta charla que tuvieron en Madrid el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y su gran estrella, James Rodríguez.

“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, dijo el periodista Javier Hernández Bonett en ‘Blu Radio’.

¿Las cifran avalan a Queiroz?

James regresó esta temporada al Real Madrid, tras su paso por el Bayern Múnich, con la firme intención de volver a brillar en el fútbol español y ganarse un espacio en el equipo de Zinedine Zidane, técnico con el que estuvo relegado cuando estuvieron trabajando por primera vez.



Pero todas estas buenas intenciones de James por ganarse la confianza del entrenador francés resultaron siendo un espejismo. Las lesiones y la falta de continuidad han ido relegando al volante colombiano en la plantilla del Real Madrid y hoy se encienden las alarmas en la Selección Colombia.

El problema claro está en las cifras grises que tiene James Rodríguez en esta temporada, que respaldarían a Queiroz en no asegurarse un puesto fijo en la titular de Colombia, en los partidos en contra Venezuela y Chile.



En la Liga de España, James apenas acumula siete partidos jugados, una anotación, un pase gol y una tarjeta amarilla. En total, ha disputado 341 minutos, lo que es muy poco para tener una regularidad en el ritmo de competición que se necesitaría para estar en óptimas condiciones.

Para ser más claro, James no juega en la Liga desde el 19 de octubre del año pasado, cuando estuvo en cancha todo el encuentro en la derrota 1-0 contra Mallorca. Después de esto fue cuando se lesionó la rodilla antes de los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Venezuela y Ecuador.



Desde entonces, el volante colombiano se ha perdido 16 encuentros ligueros. De los cuales, 11 fueron causados por la lesión en su rodilla, su fase de recuperación y adaptación a las canchas; dos por la lesión en su cadera derecha y tres por disposición técnica de Zidane.



Fue titular en los tres partidos que jugó este año en ese torneo. Actuó 80 minutos contra Unionistas; jugó todo el encuentro contra el Zaragoza y 45 minutos contra Real Sociedad, saliendo por un golpe en la cadera derecha. En total fueron 215 minutos los que pudo jugar, el único tiempo que ha podido demostrar sus capacidades este año, sumados a los 13 minutos que disputó contra Valencia en las semifinales de la Supercopa de España y sin deslumbrar mucho.

El panorama es bastante gris para James Rodríguez, que habría dicho que para ser suplente en la Selección Colombia no iba a estar.



