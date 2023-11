Duro castigo a la Bombonera tras la triste derrota de Argentina con Uruguay

La selección de Uruguay con Marcelo Bielsa a la cabeza, derrotó con autoridad este jueves en el estadio La Bombonera por 0-2 a la de Argentina, que perdió su invicto en las eliminatorias, aunque no el liderato, pero quedó más expuesta ante sus rivales.

Con goles de Ronald Araújo (m.40) y Darwin Núñez (m.87), la Celeste logró un histórico doblete seguido ya que venía de derrotar por el mismo marcador a Brasil en el Centenario de Montevideo.

De esta manera, Argentina resignó su invicto en 2023 y perdió la invencibilidad de su portería.



La Albiceleste lidera con 12 de 15 unidades posibles y Uruguay le sigue con 10. Uruguay como visitante a la Argentina, la Celeste impuso su presión alta desde el comienzo del partido al punto que en el minuto 9 tuvo su primera opción para abrir el marcador con una llegada en velocidad de Darwin Núñez superando a Nicolás Otamendi con un remate que se fue apenas desviado.



La respuesta llegó apenas tres minutos después con un remate que contuvo Rochet bien ubicado. Luego fue una tensión entre varios jugadores de uno y otro equipo luego de un golpe sobre la cara de Nicolás González.



A partir de ese momento, Lionel Messi discutió con Manuel Ugarte y Mathias Olivera al punto que pidió la pelota en el minuto 22 y generó un tiro libre en el borde del área que dio en la barrera tras la ejecución del propio jugador del Inter Miami.



Una explosiva corrida de Núñez terminó con un centro cruzado que exigió un cruce justo de Nicolás Tagliafico ante la llegada de Pellistri.

El gran problema

La derrota no fue el único gran problema. Anuncia el Diario Olé que la Agencia Gubernamental del Gobierno de la Ciudad clausuró de manera preventiva la Bombonera por exceso de público.



"Según informó el club a través de un comunicado, a pesar de no haber llegado al máximo aforo permitido en la Bombonera durante el encuentro, la agencia determinó cerrar temporariamente el estadio aludiendo que se había superado dicha capacidad", dice el diario.



Y agregó: "Desde Boca consideran que esta medida es injustificada y muestra cierta "animosidad" en contra de la institución. No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad toma sanciones por irregularidades en la Bombonera. En febrero de este año se había clausurado la tercera bandeja de la tribuna Sur "por carencias y deficiencias edilicias".

