Análisis: Daniel Martínez, el mejor del año en el balance del ciclismo

Este domingo termina la Vuelta a España, la última competencia de ciclismo del World Tour, la máxima categoría, en una temporada difícil que se salvó con la realización de varias pruebas en el segundo semestre. Este es el balance del ciclismo colombiano.

Este calendario del 2020 tenía previstas 36 carreras, pero desde marzo, cuando apareció la pandemia causada por el nuevo coronavirus, se afectó. El UAE Tour tuvo que acabarse dos etapas antes de lo previsto, mientras que la París Niza concluyó un día antes.



Luego de las disposiciones de los gobiernos locales, se reabrió un año ciclístico golpeado y la Unión Ciclista Internacional (UCI) reprogramó la temporada, se pudieron realizar 21 competencias, el 58 por ciento del calendario, 12 de ellas clásicas, y 15 pruebas fueron canceladas de forma definitiva.



Los colombianos han sido protagonistas, aunque los resultados pudieron ser mejores, pero el año no ha sido normal.



Daniel Martínez (Education First) fue el de mejores resultados. Se impuso en el Critérium Dauphiné y logró un triunfo de etapa en el Tour de Francia, la que finalizó en Puy Mary.



“Esa victoria de Martínez en el Dauphiné es importante, además ganó etapa en el Tour y con eso cerró un buen calendario. Eso indica que, a pesar de lo que ha pasado, el ciclismo colombiano se mantuvo arriba”, le dijo a EL TIEMPO el exciclista y tres veces campeón del mundo, Óscar Freire.

Daniel Martínez, ganador de la etapa 13 del Tour de Francia. Foto: EFE

El otro triunfo parcial en el Tour fue el de Miguel Ángel López en la tapa del Col de Loze, y b ganó la fracción reina en París Niza. Estas fueron las victorias parciales de Colombia en el World Tour.



Sergio Higuita terminó de tercero en la París Niza, detrás del campeón, Maximilian Schachmann, y del segundo, Tiesj Benoot.



En el Tour, López terminó de sexto y Rigoberto Urán fue séptimo. No hubo buenas figuraciones en el Giro de Italia ni en la Vuelta a España, y en el Tour de Francia, Egan Bernal, que ganó la Ruta de Occitania en 2020, no defendió el título del 2019 por problemas de salud. Si miramos hoy el escalafón de ciclistas de la UCI, el mejor colombiano es Nairo Quintana, puesto 11 con 1.501 puntos, una clasificación que acumula datos de años anteriores.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: EFE

Luego aparece López, puesto 13 con 1.413 unidades, y Martínez es 34, con 998 puntos. En el escalafón por naciones, Colombia es séptima con 6.180 unidades, Eslovenia está al frente con 7.479. La UCI también valora las victorias en las competencias que avala, y allí Colombia es cuarta con 34, Italia es primera con 48. Fernando Gaviria (UAE Emirates) y Jhonatan Restrepo, con seis triunfos, fueron los más ganadores. Gaviria triunfó en tres etapas en la Vuelta a San Juan, una en la Vuelta a Burgos y el Tour de Limousin y ganó el Giro de la Toscana.



Restrepo ganó dos etapas en la Vuelta al Táchira y cuatro en el Tour de Ruanda. “Es bueno lo que hice, pero es una lástima todo lo que ha pasado, eso no me dejó figurar más. Volvimos y creí que en el Giro me podía ir bien, pero me afectó el tema del confinamiento”, contó Restrepo.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel