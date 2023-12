Extécnico de Messi, a juicio por xenofobia y discriminación: duros testimonios 

Christophe Galtier, ex entrenador de Lionel Messi en PSG, se sentará en el banquillo de los acusados en diez días. El DT comparecerá ante un tribunal en una investigación que lo acusa de “xenofobia y discriminación” durante su etapa en Niza (2021-2022). El ex defensor y actual estratega de Al-Duhail (Qatar) se expone a tres años de prisión y una multa de unos 45 mil euros. Ante los testimonios de ex jugadores y ayudantes suyos en el club de la Costa Azul, Galtier responde de la misma forma: niega cualquier comportamiento anómalo. Y sus abogados están seguros de que la Justicia le dará la razón.

El diario parisino L’Equipe reconstruyó los testimonios que aparecen en la causa judicial y que incriminan a Galtier. “Todo empezó con una misteriosa declaración”, reconstruye el periódico. Y agrega: “En septiembre de 2022, Julien Fournier, director de fútbol de Niza entre agosto de 2019 y julio de 2022, habló con RMC sobre su tormentosa relación con Galtier. Su enemistad es bien conocida, pero los motivos de su desencuentro no lo son tanto. ‘Si explico las verdaderas razones, ya no le dejarán entrar en ningún vestuario de Francia ni de Europa’, dice Fournier en su texto, refiriéndose a ‘cosas graves’”.



L’Equipe continúa con el relato: “La mecha estaba encendida y, seis meses después, el periodista independiente e influencer Romain Molina y RMC Sport revelaron el contenido de un largo correo electrónico enviado por Fournier a Dave Brailsford, director deportivo de Ineos (empresa dueña del Niza). El director de fútbol, que niega haber estado detrás de su difusión a los medios de comunicación, insiste en que lo escribió, no con ánimo de venganza, sino para no ser criticado después por no haber actuado o denunciado posibles comportamientos delictivos. En particular, relata una escena que habría tenido lugar en su despacho el 9 de agosto de 2021. Durante esta discusión, Galtier habría declarado que el equipo debía “tener en cuenta la realidad de la ciudad” y no podía contar con tantos ‘negros y musulmanes’”.



La historia siguió y se transformó en una causa judicial: “El asunto provocó un escándalo y la fiscalía de Niza decidió abrir una investigación preliminar por “discriminación” por iniciativa propia, es decir, sin denuncia previa. El 14 de abril de 2023 se allanaron las oficinas del club. Las investigaciones fueron embarazosas, y no sólo para Galtier, que en aquel momento estaba en el PSG, ya que nadie en la dirección del club parecía haber comentado la situación con ninguna autoridad judicial o policial. Ante la policía, el caso se convirtió rápidamente en un duelo de palabras contra palabras. Interrogado por la policía judicial, Jean-Pierre Rivère, presidente de la entidad, se mostró muy impreciso. Dijo que no recordaba con precisión la reunión en cuestión, aunque había asistido a ella, ni lo que se hubiera podido decir. Admite que su entrenador de entonces tenía un estilo directo y era muy capaz de decir las cosas de manera un tanto ´frontal’”.



En medio de la investigación, un perito informático buscó en la computadora portátil de Galtier una serie de palabras clave: “musulmán”, “Fournier” y “árabe”. No encontró nada. Según L’Equipe, en cambio, “miembros del cuerpo técnico del Niza prestaron testimonios incriminatorios. Frédéric Gioria, una leyenda del club que pasó toda su carrera en el OGC Niza (235 partidos) y fue capitán del equipo que ganó la Copa de Francia en 1997, es especialmente duro. Le dijo a la policía que cuando le confirmaron la contratación de Bilal Brahimi (un extremo izquierdo franco-argelino) su respuesta fue: “Otro musulmán, no lo quiero. Ya tuvimos demasiado’”.



Según Gioria, Galtier también calificó de “rastreros” a Youcef Atal y Hicham Boudaoui (ambos argelinos). Y el DT, que desconoce tales declaraciones, habría agregado: “Los peores son los argelinos”. Otro testimonio clave del caso, según L’Equipe, fue el de Hachim Ali Mbae, ex videoanalista de Niza. El ex empleado del club contó que en un partido con Saint-Etienne (septiembre de 2021), Galtier habló en el entretiempo de la estrategia del equipo para ganar. Y se refirió a Harold Moukoudi y Mickael Nadé, los dos zagueros centrales del equipo rival, como “los dos King Kong”.



Siempre de acuerdo con la nota de L’Equipe, Ali Mbae dio testimonio de otro encuentro con Galtier: esta vez, en las instalaciones del club. Según el testigo, Galtier le comentó que no había tenido inconvenientes con las creencias religiosas de sus futbolistas. Salvo con los argelinos. ¿La razón? “Son demasiado extremistas”, le respondió el DT. El rotativo francés puso el caso del delantero turco Burak Yilmaz, que también defendió la camiseta de Niza y que aceptó no hacer el ayuno de Ramadán los días de partido.

En el expediente judicial figura otra reunión presencial del antiguo director deportivo (Fournier) con el entrenador caído en desgracia (Galtier). Según el relato del primero, el DT enumeró los nombres de los futbolistas que le hubiese gustado que abandonaran el equipo (corría marzo de 2022). La lista estaba integrada -según el testimonio de Fournier- por Youcef Atal, Jean-Clair Todibo y Hicham Boudaoui, tres futbolistas que profesan la religión musulmana. De acuerdo con la cronología de L’Equipe, hubo una discusión entre Fournier y Galtier. Salió el nombre del defensor turco Ozan Kabak para reforzar el equipo en el mercado invernal de junio y el DT habría saltado con los tapones de punta: “Julien, todavía no lo entendiste. No quiero más negros ni árabes”. Galtier, como hizo en todo el proceso previo al juicio, negó haber tenido la charla en esos términos y se justificó en que no estaba dispuesto a vender a los mejores futbolistas de su equipo, entre los cuales estaban Atal y Todibo.



El propio Todibo, ex jugador de Barcelona, también fue interrogado por la policía en el marco del caso Galtier. El defensor central, que sigue jugando en Niza, dijo que su exentrenador lo había presionado para romper el ayuno. Y confesó que se había enterado de que el DT lo había calificado de “salafista (el salafismo es un movimiento fundamentalista islámico) y extremista”. L’Equipe también agrega que Pablo Rosario, mediocampista neerlandés, declaró como Todibo: dijo que se sintió discriminado por ser musulmán.



L’Equipe cierra su informe con las respuestas de los abogados de Galtier, Olivier Martin y Sébastien Schapira. “Christophe Galtier está decidido a 10 días de esta vista. Se reserva sus declaraciones para el tribunal. Espera por fin este debate público y contradictorio en el que demostrará que, evidentemente, nunca ha discriminado ni acosado a nadie. Toda su carrera profesional y su reputación dan fe de su carácter irreprochable”.



