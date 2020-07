Polémica: duro ataque de ex jugador del Barcelona contra Messi

Las malas horas siguen persiguiendo al Barcelona, que no levanta cabeza en la Liga Española, cede puntos con sus rivales y el Real Madrid ya le lleva una ventaja en la puja por el título.

El tema de la semana ha sido el delantero francés Antoine Griezmann, quien no ha tenido un buen rendimiento, a pesar de que la afición, sus compañeros y el cuerpo técnico esperaban que sus goles los llevaran a lo más alto.



Griezmann ha sido el centro de la polémica y el ex jugador del Barcelona Christophe Dugarry no se quedó atrás, al comentar el momento del club catalán y se refirió en malos términos a Lionel Messi.



"¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", dijo el ex delantero a RMC Sport.



Y agregó: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".



"Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema", sentenció.



