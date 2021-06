'No creo que vuelva a jugar fútbol': cardiólogo sobre Eriksen

El mundo quedó conmocionado el pasado 12 de junio, cuando el jugador danés Christian Eriksen se desplomó en pleno partido contra Finlandia, en el minuto 43 del primer tiempo de un encuentro por la Eurocopa.



Tras lo sucedido, el futuro del jugador sigue siendo una incógnita.



De hecho, Sanjay Sharma, cardiólogo del Tottenham y quien estuvo a cargo de monitorear la salud de Eriksen anteriormente (el danés formó parte de ese club durante varios años), dijo que no cree que el deportista pueda volver a las canchas, al menos no de manera profesional.

Vale recordar que Eriksen, de 29 años, fue atendido por los paramédicos en la cancha, quienes le hicieron maniobras de RCP mientras sus compañeros lloraban a su alrededor y lo resguardaban de todas las miradas.



Tras ello fue trasladado a un hospital de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.



Jugadores de Dinamarca cubren al futbolista Eriksen. Foto: Friedemann Vogel. AFP

Después de que la UEFA informó que Eriksen estaba hospitalizado y estable, el partido se reanudó y quedó 1-0 a favor de la selección de Finlandia.



"Tengo la sensación de que no deberíamos haber jugado", dijo Kasper Hjulmand, técnico de Dinamarca, tras la finalización del partido.



Ahora, días después del incidente, los médicos aún están trabajando para entender lo sucedido y siguen al pendiente del avance en la salud del futbolista.



Mientras tanto, algunos de los conocidos de Eriksen han expresado su preocupación por el jugador. Uno de ellos es Sanjay Sharma, actual médico del Tottenham, quien estuvo a cargo de su salud por seis años, desde 2013 hasta 2019. Eriksen fue un ‘spurs’ hasta que lo fichó el Inter, de Italia, su club actual.



Christian Eriksen (derecha) junto a Jan Vertonghen y Davinson Sánchez, durante un entrenamiento en el Tottenham, en 2019. Foto: Olaf Kraak. EFE

“Pensé ‘¿Dios mío? ¿Hay algo que no vimos?’ Pero miré todos los resultados de las pruebas y todo parecía perfecto”, dijo Sharma en una rueda de prensa con los medios británicos.



“Desde el día en que lo contratamos, mi trabajo era evaluarlo y lo examinábamos todos los años. Por lo tanto, sus pruebas hasta 2019 fueron completamente normales, sin ninguna falla cardíaca subyacente obvia. Puedo dar fe de ello porque hice las pruebas”, aseguró.



El jugador murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió FACEBOOK

En cuanto a la carrera del futbolista, el experto fue bastante crítico y afirmó que, en su opinión, lo mejor es que Eriksen se retire de las canchas.



“No creo que vuelva a jugar al fútbol. Con franqueza, el jugador murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que Eriksen vivirá, la mala noticia es que ha llegado al final de su carrera”, puntualizó.



“Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo. Aquí en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó.

Eriksen, por su parte, dio un mensaje de tranquilidad a sus seguidores por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.



"Muchas gracias por sus buenos deseos y todos los mensajes de apoyo que recibí desde diferentes partes del mundo. Su apoyo significó mucho para mí y toda mi familia. Estoy bien, pero todavía debo continuar hospitalizado para que me hagan más exámenes", escribió.

