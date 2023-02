El futbolista ghanés Christian Atsu, delantero del club turco Hatayspor y antiguo jugador del Málaga, fue hallado muerto bajo los escombros del edificio donde vivía en Hatay, que colapsó en el terremoto del 6 de febrero, anunció el sábado su agente.



"El cuerpo sin vida de Atsu fue encontrado bajo los escombros. Todavía están sacando sus cosas. Su teléfono también fue encontrado", dijo su agente en Turquía, Murat Uzunmehmet, citado por la agencia privada turca DHA, tras dos semanas de búsqueda del jugador de 31 años.



(Le puede interesar: Terremoto en Turquía: vea las impactantes imágenes de la Nasa sobre catástrofe)

"Debo anunciar a todos con gran pesar (...) que el cuerpo de Christian Atsu fue hallado esta mañana", indicó por su parte en Twitter Nana Sechere, agente ghanés de Atsu.



"Mi más sincero pésame a su familia y a sus allegados. Querría aprovechar esta ocasión para agradecer a todo el mundo por sus oraciones y su apoyo", añadió.



Según los medios de comunicación turcos, el antiguo jugador del Chelsea estaba bajo los escombros de la residencia Rönesans, una torre de 12 pisos que se derrumbó en el terremoto.



(Lea también: Turquía: tres personas son rescatadas con vida tras 296 horas bajo los escombros)



"La embajada de Ghana en Turquía, que transmitió la triste noticia, indica que el cuerpo fue encontrado temprano esta mañana", explica en un comunicado el ministerio ghanés de Asuntos Exteriores.



"El hermano mayor y la hermana gemela de Christian Atsu, además de un agregado de la embajada, estaban presentes en el lugar cuando se recuperó el cuerpo", indica el texto.

Facebook Twitter Linkedin

En 2013 Atsu firmó con el Chelsea, pero no jugó ningún partido oficial con el club londinense. Foto: Ozan Kose. AFP

Una carrera complicada en Europa

La Embajada de Ghana en Turquía y la Federación de Fútbol de Ghana aseguraron inicialmente que el atacante había sido encontrado vivo, pero esa información resultó ser falsa. El promotor de la residencia de lujo convertida en ruinas, en la que estarían enterradas 800 personas, fue detenido la semana pasada cuando intentaba salir de Turquía.



El terremoto, seguido de poderosas réplicas, ha matado a más de 40.000 personas en Turquía y Siria, según los últimos informes oficiales difundidos el viernes, causando también miles de heridos y de personas sin hogar por un frío glacial.



(Le puede interesar: Una familia siria completa murió en un incendio tras sobrevivir al terremoto)



Atsu se había unido en septiembre al club turco de Hatayspor, con sede en la provincia de Hatay (sur), cerca del epicentro del violento terremoto que sacudió Turquía y Siria. El extremo se formó en Ghana en una academia del club neerlandés Feyenoord, y llegó en 2011 con 17 años a Europa, al FC Oporto, donde sedujo rápidamente a algunos de los mejores equipos del continente.



En 2013 firmó con el Chelsea, pero no jugó ningún partido oficial con el club londinense, que lo cedió inmediatamente al Vitesse Arnhem en Países Bajos. Atsu fue cedido después al Everton y al Bournemouth, donde no convenció, y pasó la temporada 2015/16 en el Málaga.

Mejor jugador de la CAN

En 2016 fue cedido al Newcastle, y transferido el año siguiente por casi ocho millones de euros, pero solo marcó tres goles en cuatro temporadas con las 'Urracas', antes de integrar el equipo Al Raed en Arabia Saudí, y luego el Hatayspor.



Varios de sus antiguos equipos, como el Oporto, Chelsea y Newcastle le rindieron homenaje el sábado a través de comunicados.



(Además: Terremoto en Turquía: rescatistas dicen que aún escuchan voces bajo las ruinas)



Atsu tuvo más éxito con la selección ghanesa, con la que jugó cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones (CAN). Fue titular en la final de 2015 contra Costa de Marfil, pero lo reemplazaron justo antes de la ronda de penales que perdió Ghana.



Elegido mejor jugador de la CAN-2015, Atsu fue incluido en el once ideal de la CAN en 2017. También viajó para el Mundial-2014 en Brasil, donde los 'Black Stars' fueron eliminados en la fase de grupos. Christian Atsu deja una viuda y tres hijos huérfanos de padre.

Lea también:

- El video de las valiente enfermeras que salvaron a 7 bebés en medio de terremoto



- Terremoto en Turquía y Siria: cómo sobreviví enterrada con mi bebé de 10 días



- Video: tierna reacción de un niño tras ser rescatado de los escombros en Siria



AFP