El presidente de la Asociación China de Fútbol, Chen Xuyuan, comenzó a ser investigado por "ser sospechoso de graves violaciones de la ley".

La Comisión de inspección y supervisión de la disciplina -órgano anticorrupción del Partido Comunista- de la provincia central de Hubei informó que el dirigente está siendo investigado por las autoridades nacionales. Sin embargo, la Comisión no precisó las supuestas infracciones cometidas por Chen, quien fue elegido presidente de la Asociación en agosto del 2019.

La agencia EFE refirió que la apertura de la investigación contra Chen se produce apenas cuatro meses después de que se iniciaron pesquisas contra el antiguo entrenador de la selección masculina de fútbol Li Tie, una de las más grandes leyendas de este deporte en este país por sus éxitos como jugador.



El exsecretario general de la Asociación Liu Yi y el exdirigente del departamento de gestión de la selección nacional Chen Yongliang también se han enfrentado al escrutinio de las fuerzas anticorrupción.



En los últimos meses, la Federación había prometido firmeza contra el amaño de partidos, el fraude y el dopaje, descritos por el subdirector de la Administración de Deportes de China, Du Zhaocai, como los "tres tumores" que ponen en peligro el desarrollo del deporte rey en el país asiático.



"Queda mucho camino por recorrer en la erradicación de prácticas poco saludables en el mundo del fútbol como las apuestas y en la formación de los funcionarios", advirtió recientemente la Comisión de inspección y supervisión de la disciplina.



Por su parte, el reconocido periodista Hu Xijin declaró en su cuenta de Weibo que "la decadencia del fútbol chino nos dice que la simple supervisión de la opinión pública no es suficiente" y se preguntó: "¿Está el fútbol chino podrido hasta la raíz?".



El combinado nacional masculino chino, blanco de duras críticas por parte de los aficionados locales, no consiguió clasificarse para el último campeonato mundial, como viene siendo habitual desde 2002, aunque en aquella ocasión no tuvo que enfrentarse a las potencias locales Corea del Sur y Japón por hallarse estas ya clasificadas en calidad de anfitrionas.



Además, la Superliga china vio agravada su crisis con la pandemia de la covid-19, pero esta ya se venía gestando desde hace algunos años debido, en parte, a que las autoridades chinas restringieron el gasto desenfrenado que durante algunas temporadas se extendió por los principales equipos del país, muchos de ellos envueltos últimamente en problemas económicos.



Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS*

*Con información de la agencia EFE

