Colombia salió tranquilo del empate 0-0 contra Chile, en la segunda salida de la Selección.

La figura fue Camilo Vargas, por lo que Chile atacó y tuvo opciones de anotar, pero el punto es clave, pues en los dos primeros juegos de esta eliminatoria al Mundial del 2026 se obtuvieron cuatro unidades importantes.

El primer tiempo fue mejor que el segundo y eso lo confirman los jugadores, que entregaron todo en la cancha con un buen resultado a favor.



James Rodríguez fue al banco, como contra Venezuela, pero ingresó para la segunda parte y el elenco del argentino, Néstor Lorenzo, mejoró en algo.



“Chile es un equipo fuerte que casi siempre gana. Han quedado fuera en las dos últimas eliminatorias, pero esta vez hicieron un buen partido, por lo que destaco el punto que sacamos de visitantes”, dijo el cucuteño.



Para el volante del São Paulo, el 0-0 fue justo, pues ambos elencos pusieron todo en busca de la victoria.

“Es un empate justo. Nos vamos con cuatro puntos en los dos primeros juegos, una victoria y una igualdad, que creo es un buen saldo para este arranque”, dijo.



Además, James Rodríguez se refirió al polémico tema de la cancha, que dio de qué hablar antes del compromiso.



“Las lesiones de Chile se dieron por el campo que estaba en mal estado. Los jugadores ven todo eso y por eso hablamos. Los dos equipos jugaron bien al fútbol en un juego cerrado y los dos tuvieron chances de llevarse el triunfo”, contó Rodríguez.



Por último, la figura colombiana rescató que el equipo no pierde hace varias fechas y advirtió que esto indica que la racha es de las mejores.



“Eso es bueno, no perder, y más cuando no se cae desde hace muchos partidos. Cuando no se pierde es bueno y seguimos con buena racha, algo que esperamos seguir conservando en las próximas jornadas. Vienen dos partidos muy difíciles”, sentenció.

la defensa se defiende

En este juego la parte de atrás de Colombia fue muy criticada, pero Davinson Sánchez habló claro y puso la cara.



“Hay que estar listos siempre. Se ha creado un grupo fuerte. Si alguien entra, pues marca la diferencia, eso dice de la calidad del mismo. En el segundo tiempo empujamos y encontramos espacios”, dijo el defensa.

Sánchez se fue tranquilo con el punto. “El juego daba para un resultado a favor nuestro, pero nos vamos tranquilos. El campo fue difícil, pero eso es un tema que perjudica a los dos equipos. Lo claro es que no puede pasar esto en un nivel como el que se juega una eliminatoria. Hay que dar buen espectáculo”, por eso la cancha es clave”, mencionó.



Sánchez fue criticado pues en varias ocasiones tuvo fallas defensivas o entregó el balón mal, por eso su calificación no fue la mejor.



“Ellos no tuvieron más que la pelota parada, de resto, nada. Colombia tiene un grupo que se adapta fácil a los partidos y eso nos viene bien. Las metas son importantes, no es solo ir al Mundial, sino que queremos ser protagonistas. Otro objetivo es la Copa América y estos partidos de la eliminatoria nos sirven para ir mirando y mejorando”, relató el defensa.

