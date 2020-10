¡Vamos Colombia! El 3-3 y golazos que la Selección le ha hecho a Chile

Las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022 continúan y, entre otros partidos de la segunda fecha, Colombia visitará a Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, capital del país austral, este martes 13 de octubre.



Para amenizar el encuentro revisamos los mejores goles que ha marcado la 'tricolor' en sus partidos contra Chile.

En especial, le echaremos un vistazo a las anotaciones logradas en eliminatorias de mundiales, que se han caracterizado por jugadas magistrales. (Le puede interesar: Dolor de cabeza en Chile: 2 sensibles bajas para enfrentar a Colombia).

Eliminatorias Rusia 2018

Colombia y Chile se encontraron en la tercera fecha de las eliminatorias para ir a la cita de Rusia 2018, el 11 de noviembre de 2015. En el partido anterior a ese, la Selección había sido derrotada 3-0 por Uruguay. A la 'tricolor' no le quedaba otra opción que sumar.



Lo hizo en un escenario que, terminado el primer tiempo, parecía desfavorable: en el minuto 45 Arturo Vidal había vencido el arco de David Ospina con un cabezazo.



El 1-1 llegó gracias a una jugada individual de Luis Muriel por izquierda en área chilena y con una habilitación para James Rodríguez, quien remató y anotó.

Chile 1 vs Colombia 1 - Gol de James Rodriguez - 12/11/2015 - Eliminatorias Rusia James marca el gol del empate en el minuto 67.

Eliminatorias Brasil 2014

El viernes 11 de octubre de 2013 Colombia jugaba de local. ¿Su objetivo? Consumar su clasificación al Mundial de Brasil 2014.



Al estadio Metropolitano, de Barranquilla, no le cabía un alma. No era para menos: se trataba del partido que definiría si la Selección conseguía un tiquete para la cita deportiva.



Las cosas empezaron mal para el equipo que entonces dirigía José Néstor Pékerman, pues iba abajo 0-3 en el primer tiempo. Remontar no iba a ser una tarea fácil, pero se logró con tres golazos que hicieron que ese segundo tiempo sea recordado como uno de los mejores en la historia de la Selección Colombia.



(En otras noticias de las eliminatorias del Mundial: Triunfo agónico de Uruguay: derrotó 2-1 a Chile).



El primer descuento fue de Teófilo Gutiérrez, quien aprovechó un tiro de esquina para enviar la pelota al fondo de la red.

Gol de Teofilo - Colombia 3 vs chile 3 - 11/Octubre/2013 - Eliminatorias Brasil 2014 'Teo' anota el primero contra Chile.

Los otros dos tantos fueron penaltis cobrados por faltas sobre James.



El encargado de patear los penaltis, en ambas ocasiones, fue Falcao, el gran goleador, quien los ejecutó de manera impecable.

Colombia 3 vs Chile 3 - Gol de Penal Falcao - 11/Octubre/2013 - Eliminatorias Brasil 2014 Falcao anota de penal el segundo gol.

Empate Colombia vs Chile 3 - 3 GOL de Falcao Garcia Falcao marca el gol del empate. Del inolvidable 3-3

Eliminatorias Corea y Japón 2002

Colombia visitó a Chile, en Santiago, con la idea de sumar.



(Siga leyendo: ¡No para de anotar! Suárez marcó el primer gol de la eliminatoria).



Hasta el minuto 66, el partido se había desarrollado sin anotaciones ni mayores intentos. Eso hasta que Jairo 'El Tigre' Castillo marcó con una chilena inolvidable el único gol del encuentro.

Chile 0 Colombia 1 Eliminatorias Corea y Japon 2002 Gol de chilena de Castillo.

En esa misma eliminatoria, en la penúltima fecha, la 'tricolor' recibió a la 'roja' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.



La jornada para los colombianos contó con anotaciones de Freddy 'El Totono' Grisales, Juan Pablo Ángel (de penal) y Jersson González.



Chile solo marcó un gol. Resultado final: 3-1 a favor de Colombia.



Lastimosamente, estos resultados excepcionales no fueron suficientes para clasificar al Mundial, pues Uruguay obtuvo los mismos 27 puntos, pero con una diferencia de goles más alta.

Colombia vs Chile - Eliminatorias al Mundial Corea/Japón 2002 - Goles Los tres goles de la segunda victoria de Colombia contra Chile en una sola eliminatoria.

Eliminatorias para Francia 1998

Las contiendas entre la 'roja' y la 'tricolor' en estas eliminatorias suramericanas estuvieron marcadas por derrotas contundentes de parte y parte.



Una, en Barranquilla, fue por 4-1 a favor de Colombia. La otra, en Santiago, con el mismo marcador, pero a favor de Chile.



El partido de la victoria para los nacionales fue el 1 de septiembre de 1996, por la cuarta fecha, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla



Sin lugar a duda, fue el partido de Faustino Asprilla, quien convirtió tres de los cuatro goles de Colombia. Quizá el más impresionante lo hizo con un cabezazo tras un pase de Carlos 'El Pibe' Valderrama. Un triplete que no se olvida.

1-9-1996 (Eliminatorias) Colombia:4 vs Chile:1 Faustino Asprilla anotó un triplete contra Chile.

Eliminatorias Inglaterra 1966

Después de la histórica goleada 7-2 que Chile le propinó a Colombia, el 1 de agosto de 1965, la Selección tenía mucho que probar. Lo hizo tan solo seis días después en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.



En ese entonces el DT era Antonio Julio de la Hoz Barrios. Colombia ganó el encuentro por 2-0.



Ambos tantos los marcó el antioqueño Antonio José Rada Angulo, el primero de penal. La victoria es representativa por dos hechos: Colombia demostró que también le podía ganar a Chile y porque fue la única que tuvo el país en esas eliminatorias.



Vale resaltar que Colombia no pasó al Mundial de Inglaterra 1966, pero cuatro años antes, en 1962, había ido a su primera gran cita mundialista de la historia.(Vuelva a leer: Antonio Rada: goleador, temperamental y 'mamador de gallo').

El 'Toño' Rada, el protagonista de la victoria, murió en 2014 víctima de un cáncer. Foto: Archivo particular EL TIEMPO

La 'ñapa'

La Selección también se ha destacado contra chile en otros partidos oficiales y amistosos. Sucedió, por ejemplo, en la Copa América de 2001, en la que, no hay que olvidar, Colombia resultó campeón.



El país era anfitrión de la Copa y jugó en Barranquilla la fase de grupos junto con Venezuela, Ecuador y Chile. Con este último se enfrentó el 17 de julio del 2001, logrando ganar 2-0. La 'tricolor' pasó invicta a la segunda fase.



El primer gol contra los chilenos fue un penalti en el minuto 10, ejecutado con éxito por Víctor Hugo Aristizábal. El gol que sentenció la victoria por todo lo alto fue el que Eudalio Arriaga marcó en los dos minutos de adición del segundo tiempo.

Colombia vs Chile - Copa América 2001 - Goles Los dos goles de la Selección en la Copa América de 2001.

Por otro lado, el 16 de agosto de 2006, la 'tricolor' le ganó a los chilenos 1-2 en un amistoso en el estadio Nacional, de Santiago, con anotaciones al final del segundo tiempo.



El primer gol fue producto de un cabezazo de Léider Preciado (minuto 68) y el segundo, que vino después de un empate de la 'roja', fue hecho por Elkin Soto.

(Vea también: Los ‘cracks’ suramericanos que animarán estas eliminatorias).

Víctor Hugo Aristizabal

Uno de los goles más recordados es el del delantero colombiano Víctor Hugo Aristizabal en 1993 en un partido contra la selección de Chile. El futbolista apuntó el gol con una jugada conocida como el escorpión que consiste en golpear el balón por el aire.

Tendencias EL TIEMPO