Brasil fue práctico y superó a Chile en Santiago

Brasil, sin varias figuras retenidas por sus clubes ingleses, apeló al pragmatismo para vencer 1-0 a domicilio a Chile este jueves en Santiago, resultado que le permite a la verdeamarela afianzarse como líder de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Catar-2022.

El seleccionado brasileño se anotó un triunfo importantísimo para sus pretensiones de asegurar la clasificación al Mundial, gracias al gol del delantero del Flamengo, Everton Ribeiro, a los 64 minutos.



En una de las escasas llegadas que tuvo en el partido, Brasil anotó el tanto de un partido en el que fue riguroso y no dio pie a las exquisiteces futbolísticas ante un Chile que fue claro dominador del encuentro, pero la falta de profundidad y de un atacante que la meta, sigue penando a la Roja.



Con esta victoria, Brasil suma 21 unidades y es el solitario líder del premundial mientras que la derro(Lrta deja a Chile con seis unidades, cada vez más lejos de la zona de clasificación.



Pragmatismo por sobre el jogo bonito. Eso fue Brasil en la primera etapa, punzante cuando apenas nacía el partido en la fría noche de Santiago -lo que sorprendió a Chile- pero muy arropado cuando carecía del balón, cerrando espacios y poniendo dos marcas en las bandas, los principales caminos que desde hace ya varios años utiliza la Roja para hacer daño.



'Gabigol' fue el agente más peligroso en el área chilena, pero le costó entenderse con un Neymar que parecía muy solo ante la ausencia de los habituales titulares de la canarinha que el fútbol inglés no cedió. Un fuerte tiro desde la derecha fue lo más peligroso del Scratch, pero el veterano Claudio Bravo no tuvo problema en contener.



Por el lado chileno, Arturo Vidal y Eduardo Vargas comandaron los ataques locales, quienes probaron al arquero Weberton, una muralla que evitó el gol chileno en al menos tres ocasiones. El portero brasileño fue superado en una ocasión por el joven debutante chileno Iván Morales, pero su gol fue anulado por posición adelantada marcada por el árbitro peruano Diego Haro.



Así, la primera etapa cerró con un 0-0 muy entretenido para las poco más de 10.000 hinchas que llegaron al estadio Monumental de Santiago, los primeros en retornar a un partido clasificatorio en Chile desde que la pandemia del covid-19 enmudeció los estadios.



En el segundo tiempo, Chile arrinconó a la verdeamarela, que se dedicó a esperar en su cancha, entendiendo que la urgencia de puntos de La Roja le dejaría algún espacio para causar dolor, y ese momento ocurrió.



Una serie de toques de la Seleçao permitió que la pelota llegará a los pies de Neymar, quien con un fuerte tiro a las puertas del área obligó a una magnífica tapada de Bravo. Pero el rebote lo recibió Everton Ribeiro que casi con arco desguarnecido metió el gol para los líderes de la clasificatoria sudamericana.



La polémica apareció en el partido en una supuesta falta sobre Vidal en el área brasileña, que el árbitro no cobró y que el VAR no llamó a revisar, lo que provocó la rabia de los jugadores y de la hinchada.



El partido terminó con peleas entre Neymar y el defensa chileno Guillermo Maripán, y medio equipo de la Roja protestando el foul no cobrado. Las ausencias de Alexis Sánchez y Ben Brereton se notaron en un Chile que no anota goles, un grueso error ante un Brasil que nunca perdona.



