Chile llevará a la clasificada Argentina a los 2.400 metros de altitud de la ciudad de Calama para lograr un triunfo que le permita soñar con un boleto al Mundial de Catar-2022, en un crucial partido en el que estará ausente Lionel Messi.





(Le puede interesar: Volvió el Dibu: esto opina el portero de Argentina del momento de Colombia)

A cuatro partidos de concluir el premundial sudamericano, Chile requiere de triunfos para salir del sexto lugar que ocupa actualmente con 16 unidades, fuera de la zona de clasificación.



En tanto, Argentina llega ya clasificada, en segundo lugar, con 29 puntos, detrás de Brasil también con visa a Catar. Las urgencias llevaron a los chilenos a cambiar Santiago y viajar 1.900 km al norte, en medio del desierto de Atacama, a la pequeña ciudad minera de Calama, cerca de importantes yacimientos de cobre y a 2.400 metros de altitud, condición geográfica en la que Argentina suma más fracasos que triufos.



Con una población de poco más de 180.000 habitantes, Calama tiene una rica historia futbolística gracias a su equipo: Cobreloa, que en apenas 45 años de vida fue dos veces finalista de la Copa Libertadores en 1981 y 1982, y obtuvo ocho títulos locales. Actualmente pasa por una mala racha en la segunda división chilena.

(Lea además: A James le llegó la hora de resurgir en la Selección Colombia)



Calama no recibirá al astro mundial Lionel Messi, quien quedó fuera de la convocatoria del DT Lionel Scaloni tras recuperarse de covid-19 y que en lo futbolístico no ha tenido regularidad en el PSG francés. En su último partido, los parisinos derrotaron 4-0 al Reims y Messi fue suplente ingresando en el segundo tiempo, luego de un mes de inactividad.



En el lado chileno, el volante Arturo Vidal tampoco estará, suspendido en principio por tes partidos tras la patada que le pegó a un jugador ecuatoriano en la pasada fecha de la clasificatoria. Pero, ante un pedido del propio jugador, la FIFA rebajó la sanción a dos encuentros. "No teniendo a Arturo Vidal debemos ganar igual y si el rival no tiene a Messi debemos ganar igual", dijo el uruguayo Martín Lasarte, técnico de

Chile.

El covid-19 y las lesiones

La Roja y la Albiceleste han tenido que enfrentar bajas por la pandemia -más con la aparición de la variante ómicron- pero también por lesiones, que han llevado a Lasarte y a Scaloni a realizar convocatorias de urgencia.



(Lea también: Contundente: Santa Fe hizo ver muy mal a Águilas Doradas)



Chile perdió tres jugadores por el covid-19: el lateral Mauricio Isla, el central Francisco Sierralta y el delantero Jean Meneses. Lasarte convocó de emergencia al volante José Pedro Fuenzalida.



Argentina, actual campeón de América, sufre las ausencias del del mediocampista Guido Rodríguez, también por el virus, por lo que Scaloni llamó de emergencia a Nehuén Pérez. Por lesión quedan fuera del delantero Joaquín Correa y el central Cristián Romero y el DT llamó a Maximiliano Meza.



Tras el encuentro, Chile viajará a los 3.600 metros de altitud de La Paz para jugar con Bolivia, mientras que Argentina recibirá en Córdoba a Colombia, ambos partidos el martes. El partido se disputará en el estadio Zorros del Desierto -con capacidad para 12.100 espectadores y remodelado en el 2015-.

Alineaciones probables

Chile: Claudio Bravo - Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena - Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Marcelino Núñez - Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.



Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña - Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Giovanni Locelso - Angel Di María, Lautaro Martínez y Paulo dybala. DT: Lionel Scaloni.



Hora: 7:15 p. m.



AFP