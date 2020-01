Chile sigue firme en el Preolímpico: ahora venció a Venezuela

La selección sub'23 de Chile aprovechó el hombre de más que tuvo por un lapso superior a los 25 minutos y con un gol del centrocampista Ángelo Araos en los minutos finales se impuso por 1-0 a su par de Venezuela en partido de la segunda jornada del Grupo A del Preolímpico de Colombia jugado en el estadio Centenario, de Armenia.

El centrocampista, que jugó el año pasado en el Ponte Preta, pero es propiedad del Corinthians, ingresó en el segundo tiempo y anotó el tanto de la victoria en un encuentro parejo hasta que fue expulsado por doble amonestación Jholvis Acevedo.



El lance estuvo muy reñido en la etapa inicial, en la que ninguno de los dos equipos tuvo un dominio claro por el juego rocoso que primó en el centro del campo, donde sobresalieron jugadores como el chileno Tomás Alarcón y el venezolano Rommel Ibarra por su buen trato del balón.



A diferencia del encuentro que ganó el sábado pasado por 0-3 a Ecuador, 'la Roja' tuvo muchas dificultades para generar opciones ante un rival organizado, por lo cual apeló sin éxito al juego largo en algunas ocasiones.



La primera opción de gol clara del partido la tuvo el venezolano José Rivas al minuto 23 con un fortísimo remate que pasó rozando la escuadra izquierda de la portería de Óscar Carabalí. Pese a que no volvió a llegar con claridad, el equipo de Amleto Bonacorso inclinó sus ataques hacia el costado izquierdo, donde apareció Yeferson Soteldo para incomodar al lateral Raimundo Rebolledo, que tuvo muchas dificultades para descifrar sus movimientos.



En el segundo tiempo el seleccionador de Chile, el colombiano Bernardo Redín, ingresó al volante Ángelo Araos y al delantero Matías Cavalleri para tratar de romper el cerrojo venezolano. Así fue como al minuto 52 'la Roja' estuvo cerca de anotar en una gran jugada de Rebolledo por la derecha que terminó en un rebote que cazó Alarcón para sacar un derechazo que pasó por encima del horizontal.



'La Vinotinto' siguió buscando a Soteldo, pero no consiguió ser profunda, situación aprovechada por los rivales que siguieron atacando y tuvieron más oportunidades de anotar con remates desviados del central Nicolás Ramírez y de Nicolás Guerra.



La situación se complicó aún más para la selección caribeña cuando Acevedo fue expulsado por doble amonestación al minuto 65 y los chilenos se terminaron de apropiar del dominio del encuentro. No obstante, los dirigidos por Bonacorso no dejaron de ser peligrosos y estuvieron a punto de tomar la ventaja en un contragolpe letal que lideró Soteldo, quien habilitó al volante Daniel Saggiomo para que sacara un derechazo que voló por los aires del estadio Centenario.



'La Roja' siguió atacando y en el minuto 83 rompió la igualdad con un gran centro del lateral izquierdo Sebastián Cabrera, que le llegó a un movedizo Araos, quien apareció a espaldas de los centrales y anticipó al portero Cristopher Varela, que salió mal, para poner a celebrar a Redín y a los chilenos.



Tras esa jugada, Venezuela insistió sin éxito y, pese al liderazgo de Soteldo, no consiguió el empate y terminó su primer partido del torneo sin conseguir ningún punto. En la tercera jornada, este viernes, la Vinotinto jugará ante Ecuador mientras que Chile se medirá con Argentina en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.



EFE