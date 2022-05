La exclusión de la selección femenina de Guinea Ecuatorial del Mundial 2019 es uno de los argumentos que el equipo legal de Chile maneja como antecedentes de cara la denuncia que ha presentado ante la Fifa contra Ecuador por presunta alineación indebida del defensa Byron Castillo, cuyo lugar de origen es objeto de polémica.



Así lo explicó en exclusiva a la agencia Efe Eduardo Carlezzo, jefe de la firma de abogados que ha logrado que Fifa haya accedido a abrir un expediente de investigación a la selección "tricolor", que se clasificó de forma brillante para el mundial de Catar 2022 como cuarta del grupo americano, por delante de Perú -en repesca- y Chile eliminada.

¿Chile iría al Mundial?

Facebook Twitter Linkedin

Cálculos de la televisión pública de Chile. Foto: Captura de pantalla '24 Horas' TVN

Chile cree que en caso de que se confirme que castillo nació en Colombia y no en Ecuador, debería aplicarse el artículo 22 del código disciplinario de la Fifa y dar por perdidos a Ecuador los partidos en los que participó Castillo, lo que permitiría a 'la Roja' escalar al cuarto puesto y reclamar el billete para el primer mundial de invierno.



"En este nivel, no", explicó Carlezzo sobre si hay antecedentes de que la Fifa haya ordenado la salida de una selección ya clasificada para la fase final. "Pero en fútbol femenino, nosotros también enviamos el antecedente a Fifa de que Guinea Ecuatorial también ha sido sancionada por Fifa con la exclusión de competiciones de la Fifajustamente por haber utilizado jugadoras que habrían falsificado su documentación de nacimiento", afirmó.



"Los crímenes son muy graves. Estamos hablando de un crimen, uso de un documento falsificado es un crimen en cualquier país y eso merece una sanción muy dura por parte de Fifa", subrayó.



(No deje de leer: Juan Guillermo Cuadrado, cerca de ser agredido por 'mal chiste' en Juventus).

El caso africano al que se aferra Chile

Facebook Twitter Linkedin

Mundial de Catar 2022. Foto: iStock

En 2017, la comisión Disciplinaria de la Fifa sancionó a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol con la expulsión de la Copa Mundial Femenina de la y una multa de 100.000 francos suizos (algo más de 87.000 euros) por alinear a jugadoras que no cumplían los requisitos de convocatoria durante la competición preliminar del torneo olímpico de fútbol femenino Río 2016.



En ese caso, el organismo que rige el fútbol internacional aplicó los artículos 55 y 61 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) al constatar que dos de jugadoras utilizaron documentos falsos y falsificados.



"La decisión de la comisión Disciplinaria de la Fifa se basa en los resultados de las investigaciones realizadas tras las sanciones iniciales, impuestas a la federación ecuatoguineana en abril de 2016", se explicó entonces en un comunicado.



(Además: Chile y la salida de Ecuador del Mundial: 'Jugaríamos el partido inaugural').



"En particular, la comisión Disciplinaria de la Fifa consideró que las diez jugadoras que se nombran a continuación -todas ellas participantes en la competición preliminar del torneo olímpico de fútbol femenino Río 2016- no cumplían con las condiciones estipuladas para integrar la selección absoluta de Guinea Ecuatorial", proseguía.



Y detallaba que se había demostrado que "las jugadoras Muriel Linda Mendoua Abessolo y Francisca Angue Ondo Asangono, que también participaron en la competición preliminar del torneo olímpico de fútbol femenino Río 2016 representando a Guinea Ecuatorial violaron el art. 61, apdos. 1 y 2 del CDF (falsificación de títulos)".



"A ambas, se les impuso una suspensión de los diez partidos internacionales siguientes para los que pudieran ser convocadas de conformidad con el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA", finalizó.



(Puede leer: Si Selección Ecuador se queda fuera del Mundial... ¿cuál la reemplaza?).



La misma federación fue sancionada este año con la exclusión del mundial 2026 femenino por los reiterados impagos de más dos millones de euros que tiene contraída con los entrenadores españoles Miguel Ángel Pozanco y Esteban Becker. Por ello, Guinea Ecuatorial no será incluida en el sorteo de las rondas clasificatorias para la cita que tendrá lugar dentro de cuatro años en EEUU, México y Canadá. Dicho sorteo tiene prevista su celebración en julio de 2023, por lo que Feguifut cuenta con un margen de cerca de año y medio para saldar su deuda y evitar esta sanción, que no afecta a otras competiciones internacionales en las que participen selecciones de Guinea Ecuatorial.

EFE