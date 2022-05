La Federación chilena de Fútbol (ANFP) insistirá en su reclamo sobre la presunta alineación indebida del defensor de la selección de Ecuador Byron Castillo, pese a la sentencia judicial y a las alegaciones de su homóloga ecuatoriana (FEF) al considerar que el caso todavía está abierto.

Chile no desiste

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador y Chile, las dos selecciones involucradas en la polémica. Foto: AFP EFE

El equipo legal de la ANFP cree que el recurso al 'habeas data' no despeja las dudas que existen sobre el origen de Byron Castillo, que habría nacido en la localidad colombiana de Tumaco el 25 de julio de 1995, y no en la ecuatoriana de General Villamil el 10 de noviembre de 1998.



"Nosotros de ninguna manera rechazamos el contenido de la sentencia. Por el contrario, la reconocemos en respeto a las autoridades judiciales de Ecuador", explica el documento de la defensa de la ANFP.



"Sin embargo, lo que queremos hacer presente de forma muy clara es que lo que alega la FEF no está declarado en la sentencia. Conforme explicamos, el alcance del Habeas Data es limitado por la Constitución y leyes de Ecuador", agrega. "No existió una apreciación legal acerca de las pruebas relacionadas al fraude en el certificado de nacimiento, pues la propia sentencia dijo que esto debería ocurrir en procedimiento legal oportuno, cuya competencia sería de la justicia penal, ya que falsificación de documento público está calificada como crimen", continúa el texto.



(Además: Luis Díaz: la razón por la que se perdería el próximo partido del Liverpool).



La ANFP presentó el pasado jueves una denuncia ante la Fifa contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el jugador Byron David Castillo por "uso de un certificado de nacimiento falso", y exigió a la Comisión Disciplinaria de Fifa una sanción contra este país, que logró clasificar al Mundial de Catar 2022 como cuarto de las eliminatorias sudamericanas.



"Existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia (...) Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador", afirmó la ANFP.



Entretanto, ante una posible sanción de la Fifa, algunos medios de comunicación de Chile se ilusionan con el viaje a Catar 2022. El caso de '24 horas', de la televisión pública, el más comentado en redes sociales.



(En contexto: Si Selección Ecuador se queda fuera del Mundial... ¿cuál la reemplaza?).

'Jugaríamos el partido inaugural'

Facebook Twitter Linkedin

El análisis de '24 Horas'. Foto: Captura de pantalla '24 Horas' TVN

En una emisión matutina de los últimos días, '24 Horas' analizó las opciones que se abrirían por la posible eliminación de Ecuador del Mundial. A su juicio, la resta de puntos al país clasificado podría ocurrir. Por tanto, Chile, según sus cuentas, reemplazaría a Ecuador en el grupo A del Mundial de Catar.



De hecho, el noticiero fue un paso más allá y mostró en vivo cómo sería el calendario de partidos de Chile si tomara el lugar de Ecuador en la cita mundialista. Así las cosas, exhibieron el 'fixture' contra la selección anfitriona, Países Bajos y Senegal.



"Si vamos al Mundial jugaríamos el partido inaugural", se lee en el 'banner' que apareció durante el análisis de la situación.



Además, el medio se ha planteado el escenario de que regrese al equipo el entrenador Martín Lasarte, quien fue dimitido después de la eliminación del camino a Catar.



(No deje de leer: Faustino Asprilla y sus 'propuestas' para ser presidente de Colombia).

DEPORTES

*Con EFE