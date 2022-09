Javier 'Chicharito' Hernández, que tuvo un domingo agridulce con el LA Galaxy al meter un doblete pero fallar un penalti 'a lo Panenka' en el descuento, reconoció su fallo y aceptó su responsabilidad tras lo sucedido.

El error de Chicharito

"Fue un error enorme y asumo la responsabilidad", dijo el mexicano a los medios tras el empate 2-2 del LA Galaxy ante el Sporting Kansas City.



"El instinto me jugó una mala pasada", añadió el delantero al explicar que no había pensado tirar el penalti 'a lo Panenka' pero que se decidió en el último momento al ver que el portero se movía en una dirección.



Como ya hizo en el campo, Chicharito pidió perdón a la afición y lamentó que por su error el Galaxy no pudiera completar la remontada y llevarse los tres puntos.



Al margen de ese fallo, Chicharito consiguió este domingo sus goles 200 y 201 en su trayectoria en competición de clubes (sin contar selección nacional).

Penal para ganar el partido en el minuto 96 y el Chicharito hizo ésto. 😱⚽pic.twitter.com/lMQEQHBaaU — Fodboldworld (@fodboldword) September 5, 2022

La tarde había comenzado de maravilla para el internaional mexicano, que adelantó al equipo angelino en el minuto 14 tras quedarse solo ante el portero después de una gran asistencia del español Víctor Vázquez.

Sin embargo, el Kansas City, penúltimo del Oeste pero que había ganado tres de sus últimos cuatro partidos, igualó el encuentro en el 67 con un tanto de penalti de Johnny Russell debido a una mano de Derrick Williams.



El partido se puso aún más difícil para el Galaxy cuando el colombiano Felipe Hernández metió el segundo de los visitantes en el 76 tras una gran jugada individual por la banda izquierda.



El Galaxy ha tenido una temporada muy irregular y de altibajos, pero una de sus cualidades ha sido no dar nunca por perdidos los partidos y haber sabido recuperar puntos en los últimos minutos. Así, el portero John Pulskamp derribó a Kévin Cabral dentro del área en el 87 y Chicharito consiguió el empate desde los once metros.



Aún quedaba tiempo para concretar una remontada épica y el Galaxy tuvo la ocasión ideal con un nuevo penalti, esta vez por mano de Kayden Pierre.



Chicharito apuntaba a ser el héroe del Galaxy con un triplete y una victoria 'in extremis', pero su intento 'a lo Panenka' no salió bien y Pulskamp detuvo el balón. Este dramático empate complica el camino a los playoffs del Galaxy, que sigue octavo en la Conferencia Oeste de la MLS pero que ahora está a tres puntos de los Portland Timbers, que son séptimos (con dos partidos más) y que en esta jornada derrotaron 2-1 al Atlanta United.





​EFE

