Chelsea y Manchester City, ¿en riesgo real de descender? Así está la situación

Luego de la histórica sanción que recibió el Everton con la pérdida de 10 puntos en la Premier League, hay alarma en el fútbol inglés por la posibilidad de que la Comisión del campeonato tome medidas similares con dos gigantes como Chelsea y Manchester City, que podrían correr el riesgo en perder la categoría.

Los rumores rondan a que tanto el Manchester City, líder de la Premier con 28 puntos, como el Chelsea, décimo con 16 puntos, podrían perder alrededor de 30 puntos en esta temporada actual, dado que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) recibió varias denuncias por irregularidades en la compra de jugadores por parte de cada equipo.

Facebook Twitter Linkedin

Manchester City, en la Champions League. Foto: EFE

Si todo ocurre igual como pasó con el Everton, ambos equipos estarían en el fondo de la tabla sin ninguna unidad. Porque además de la deducción de puntos para el City y el Chelsea, también tendrían una multa millonaria.



Stefan Borson, abogado que ha asesorado al City, cree que la decisión sienta un precedente peligroso. "Para mí, 10 puntos para el Everton me parecen duros por una simple infracción del FFP. Pero refuerza que las sanciones contra el City (si se da) y ahora contra el Chelsea podrían inducir al descenso", escribió en X.

Facebook Twitter Linkedin

Chelsea avanza en Champions. Foto: EFE



Según el periodista del periódico ‘The Time’, Martyn Ziegler, “será mucho más grave tanto para el Manchester City como para el Chelsea si se prueban sus cargos. Quiero decir que Man City ha recibido 115 cargos, Everton solo tuvo uno y Chelsea todavía está bajo investigación, por lo que no sabemos el número de cargos allí. Si miras al Manchester City, hay muchas más acusaciones, pero son mucho más graves. Por lo tanto, el Manchester City tendrá un temor real de que se enfrente a un posible descenso de la Premier League”, afirmó en Talk Sports.



No obstante, Ziegler asegura que ambos casos son de una enorme complejidad y no se van a resolver a corto plazo.



DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes