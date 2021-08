Chelsea y Villarreal se juegan la Supercopa con el recuerdo del PSG

Hasta Belfast llega la sombra de la Torre Eiffel: este miércoles en Windsor Park, la Supercopa de Europa opone a dos antiguos entrenadores del París SG, Thomas Tuchel y Unai Emery, quienes tratarán de seguir haciendo historia con

Chelsea y Villarreal.

El alemán fue destituido del PSG en plena temporada, poco antes de Navidad. Emery no fue renovado al término de su contrato. Pero Tuchel y Emery son hoy campeones de Europa, un estatus que aún persigue el propietario catarí del gigante parisino.



Seis meses después de su destitución, Tuchel conquistó la Liga de Campeones con los 'Blues', al derrotar al Manchester City en la final (1-0). Emery, su predecesor en París (2016-2018), llevó al Villarreal al título en la Europa League, al término de una final decidida en una histórica tanda de penales contra el Manchester United (1-1, 11-10 en penales).



Tuchel aún tiene "hambre"



Aunque fue el primer título europeo para el 'Submarino Amarillo', se trató de la cuarta Europa League conquistada por el técnico vasco tras las ganadas con el Sevilla entre 2014 y 2016.



Sus vidas cruzadas se reencuentran en Belfast (Irlanda del Norte) en una Supercopa que supondrá su primer cara a cara. Cerca de 13.000 espectadores fueron autorizados en un estadio con capacidad para 18.500.



"No soy del tipo de personas que le da vueltas al pasado, siempre miro hacia delante", aseguró Tuchel, que renovó este verano (boreal) con el Chelsea hasta 2024. "Siempre tengo hambre, quiero el próximo título", había asegurado el alemán poco después de conquistar la 'Orejona'.



El 'mercato' no ha deparado grandes cambios en la plantilla del Chelsea, un club armado para cumplir con sus elevadas ambiciones, con N'Golo Kanté, Kai Havertz, Christian Pulisic o el arquero Edouard Mendy. Pero el multimillonario ruso Roman Abramovitch aún no ha dicho su última palabra en cuanto a incorporaciones.



Hasta el final de la ventana de fichajes, el 31 de agosto, los 'Blues' podrían atraer a jugadores como el delantero belga Romelu Lukaku (Inter), muy cerca de firmar según la prensa británica. Para Tuchel, refuerzos así incrementan asimismo la presión sobre sus hombros, con un propietario que pocas veces muestra paciencia con los técnicos.



En diez años, solo Antonio Conte ha logrado encadenar dos cursos completos. Otros cuatro entrenadores fueron destituidos a mitad de temporada. Y la Supercopa de Europa no se le da tradicionalmente a un Chelsea que la perdió en 2012, 2013 y 2019, y solo la levantó en 1998.

Thomas Tuchel. Foto: AFP



La Supercopa, el debe de Emery



Emery, por su parte, mantiene una relación de amor-odio con la Supercopa de Europa: perdió las dos que jugó con el Sevilla, en 2014 y 2015. "Quiero ganarla porque me falta en el palmarés", reconoció el vasco, al frente del Villarreal desde 2020. "Emery es increíble. (Sus jugadores) van a afrontar este partido como si no tuviesen nada que perder", analiza Tuchel. En efecto, el Villarreal se siente cómodo en su condición de no favorito, como ya demostrase el curso pasado ante otros grandes clubes ingleses como Arsenal y Manchester United. El club acaba de renovar a su goleador internacional español Gerard Moreno hasta 2027, con el que espera seguir sorprendiendo en la próxima Liga de Campeones. Pero la preparación ha sido más complicada de lo esperado para Emery, cuyo equipo no ha ganado ninguno de sus seis partidos de pretemporada. "Nos preparamos para la final contra el

Chelsea. Damos el 100% en cada entrenamiento. Este partido nos da una motivación suplementaria", explicó el defensor argentino Juan Foyth. Y nueve de las 12 últimas ediciones de la Supercopa de la UEFA han ido a manos de equipos españoles.



