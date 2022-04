Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, insistió en que las semifinales del año pasado, cuando eliminaron al Real Madrid en Liga de Campeones, no influirán en la eliminatoria de este año y que no han pensado en ello en la preparación para este partido.

El Chelsea se impuso con seriedad al Real Madrid en las semis de la campaña 2020-21, antes de levantar su segunda 'Orejona' en Porto contra el Manchester City.



"Creo que lo de la temporada pasada no importa. Sinceramente, no he pensado en ello en la preparación para este partido. No miramos partidos del año pasado", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Tuchel apuntó que es "extremadamente complicado" intentar ganar la competición dos años seguidos, algo que el Real Madrid consiguió en tres años consecutivos.



"Es muy complicado igualar sus registros. Ganar la Champions otra vez es extremadamente difícil todo el tiempo. Es un reto, pero al mismo tiempo es lo que nos atrae. Tenemos que lidiar con esa presión porque es lo que hemos elegido y nos gusta tener estas experiencias", precisó.

Tema Benzema



El alemán alabó a Karim Benzema, que en su último partido de Champions le marcó tres goles al Paris Saint Germain, pero no se olvidó del resto de estrellas de la plantilla blanca.



"Es un jugador excepcional y con una gran personalidad. Hace dos años dije que era uno de los jugadores más infravalorados del planeta, ya no lo es", aseveró Tuchel, que también dijo: "Pero ahora mismo sería injusto hablar solo de él y olvidarnos de Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro... Todos los jugadores que han llevado a este equipo al éxito en los últimos años".



El homólogo de Carlo Ancelotti espera que el italiano pueda sentarse este miércoles en el banquillo, pese a no haber viajado a Londres con el equipo al ser positivo por covid-19.



"Estoy seguro de que podrá dar la charla a los jugadores y dar órdenes durante el encuentro, pero siempre es mejor estar en directo. Nos gusta estar presentes a los entrenadores y poder comunicarnos con palabras. Espero que pueda llegar a mañana. Intentará hacerlo por la mañana", explicó el germano.



El Chelsea viene de perder 1-4 contra el Brentford en la que es la segunda peor derrota desde que Tuchel llegó al banquillo a comienzos de 2021.



"Tuvimos un día libre, que fue importante para digerir lo ocurrido. Hemos hablado abiertamente sobre ello, que es lo normal. No nos gustó lo que pasó, fue muy atípico y lo consideramos una excepción. Lo hemos dejado atrás y estamos concentrados en lo de mañana, que es lo que necesitamos", apuntó.



Sobre el nuevo dueño del equipo, que tiene que salir de los cuatro candidatos ya definidos, Tuchel dijo que solo espera que le provea de una "plantilla fuerte, confianza y apoyo".



EFE