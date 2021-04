‘Es claramente una cosa entre los clubes’: Tuchel sobre a la Superliga

Diferentes voces del fútbol se han manifestado en torno a la propuesta de los clubes europeos de organizar su propio torneo. La FIFA, UEFA, presidentes de equipos, ex jugadores y entrenadores se han manifestado.



En esta ocasión Thomas Tuchel, entrenador desde enero del Chelsea (uno de los clubes fundadores de la Superliga) se manifestó en conferencia de prensa sobre la noticia del momento.



"Estoy aquí para estar en las competiciones más duras, jugar las competiciones más difíciles de Europa, eso es lo que me gusta y por lo que estoy en el Chelsea” manifestó el alemán de 47 años.

El Chelsea se enfrentará al Real Madrid por un cupo a la final de la Champions League, ambos clubes pertenecientes a los llamados clubes fundadores junto con el Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, el Liverpool, Tottenham, Arsenal, Milán, Inter y Juventus.



"Está claro que yo no he participado, y mis jugadores no han participado en esta toma de decisiones. Tenemos la posibilidad de dar un paso atrás y no dar nuestras opiniones, y no perder la cabeza por esto, porque es claramente una cosa entre los clubes" agregó el entrenador.



