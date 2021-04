El castigo del Chelsea a uno de sus hinchas por racismo

El Chelsea, que aún busca llegar a su segundo título en la Liga de Campeones tras vencer el martes al Real Madrid, anunció este viernes la sanción a uno de sus fanáticos, que había publicado en sus redes sociales comentarios antisemitas.

El hincha tendrá prohibido el acceso por diez años. “Todos en Chelsea están orgullosos de ser parte de un club diverso. Nuestros jugadores, personal, fanáticos y visitantes del club provienen de una amplia gama de orígenes, incluida la comunidad judía, y queremos asegurarnos de que todos se sientan seguros, valorados e incluidos No toleraremos ningún comportamiento de los seguidores que amenace ese objetivo”, dijo el Chelsea en un comunicado.



El anuncio se hizo el mismo día en el que el mundo del deporte inglés comenzó una campaña que irá hasta la medianoche del próximo lunes 3 de mayo, en un boicot conjunto a las redes sociales con el objetivo de denunciar simbólicamente el abuso, los mensajes de odio o el racismo continuado al que se exponen los deportistas en sus perfiles.



A esta campaña (que se extenderá principalmente a Facebook, Instagram y Twitter), alentada por la organización "Kick it out" contra el racismo en el fútbol inglés, se unió recientemente la Unión y la liga de rugby, el cricket, el tenis y el ciclismo; e incluso organismos corporativos, tales como la FIFA, la UEFA, o el banco Barclays, entre otros.



“Como club, continuaremos tomando medidas contra las personas o grupos que produzcan o difundan publicaciones en las redes sociales que contravengan estos valores”, agregó el comunicado del Chelsea.



