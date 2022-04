Lewis Hamilton y Serena Williams invertirán unos 20 millones de libras (24 millones de euros) en la candidatura de Martin Broughton, uno de los cuatro aspirantes a comprar el club de fútbol inglés Chelsea, informó este jueves la cadena británica 'Sky'.

Según dicho medio, el piloto inglés de Fórmula Uno y la tenista estadounidense aportarán cada uno 10 millones de libras (12 millones de euros) al consorcio liderado por Broughton, expresidente del Liverpool y de la aerolínea British Airways. Los otros candidatos son la familia Ricketts, dueña de los Chicago Cubs; el empresario Todd Boehly, copropietario de los LA Dodgers; y los multimillonarios Stephen Pagliuca y Larry Tanenbaum, con intereses en los Boston Celtics y Toronto Maple Leafs.



Hamilton y Williams, en la puja

Serena Williams. Foto: AFP

La operación de venta del Chelsea está gestionada por el banco estadounidense Raine Group, según decidió el todavía dueño de los 'blues', el oligarca ruso Roman Abramovich, cuyos activos están congelados por el Gobierno británico en virtud de las sanciones impuestas a los aliados del Kremlin por la guerra en Ucrania.



Asimismo, será el Ejecutivo de Londres el que tendrá que dar el visto bueno a la operación y conceder al club una licencia especial para que la venta pueda salir adelante. Bajo las sanciones actuales, el Chelsea no puede venderse, además de que tampoco puede operar en otros términos, como en la venta de 'merchandising' -su tienda oficial sigue cerrada- o ingresar dinero a través de la venta de entradas. No obstante, la entidad londinense sigue siendo muy atractiva para los inversores, como demuestra el interés de Lewis Hamilton y Serena Williams, dos de las mayores estrellas deportivas del mundo.



La cadena 'Sky 'señala hoy que la tenista, ganadora de 23 'grandes', y el piloto, siete veces campeón de la F1, han mantenido durante varias semanas conversaciones con la campaña de Broughton para invertir en la candidatura.



Una fuente explicó a este medio que la inclusión de Hamilton y Williams es una "decisión empresarial seria", pues se valora su experiencia en el desarrollo de "marcas deportivas globales". También recordó que no es la primera vez que personajes deportivos invierten en un club de la Premier inglesa. El propio LeBron James tiene desde hace una década una pequeña participación en el Liverpool.

EFE